Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:45 | Февраль 23 2018
14:45 | Февраль 23 2018

Власти Турции «решительно осуждают» резолюцию парламента Нидерландов о признании Геноцида армян

Власти Турции «решительно осуждают» резолюцию парламента Нидерландов о признании Геноцида армян

Радио Азатутюн. Власти Турции «решительно осуждают» резолюцию Палаты представителей парламента Нидерландов, согласно которой голландская сторона вновь признает Геноцид армян 1915 года в Османской империи.

В Министерстве иностранных дел Турции данное решение назвали «безосновательным».

«Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к правосудию. Следовательно, оно не имеет юридической силы», — говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении подчеркивается, что позиция Турции основана «на исторических фактах и правовых нормах».

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Рубрики: Международные

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