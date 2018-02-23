Тупиковый вариант

Четырнадцатого февраля в городе Паркленд американского штата Флорида произошла трагедия. Девятнадцатилетний Николас Крус пришел в школу с винтовкой, убив 17 человек и ранив более десятка, вероятно из чувства мести, что его исключили из школы за нарушение дисциплины.

Как можно предотвратить или хотя бы свести к минимуму количество таких преступлений? Первое, что мне пришло на ум, это то, что нужно ужесточить правила продажи огнестрельного оружия. Но вчера стало ясно, что президент США Дональд Трамп мыслит с точностью наоборот. По его словам, оружие нужно распространить также и среди учителей, научить их владеть им, чтобы они могли оказывать сопротивление при любом подобном нападении.

Вы представляете, какие битвы начнут происходить между вооруженными школьниками и вооруженными учителями, если среди них окажутся неадекватные люди? А такие люди, конечно же, есть в любой стране и во всех обществах. И в этой дуэли «нападающих-защищающихся» уж точно победит не тот, кто более прав, но тот, у кого самое грозное оружие. И что в данном случае значит – «победить»? Перестрелять больше людей со стороны «противника»?

Модель мира, основанная на противопоставлении силы, бесконечной конкуренции, постоянном притеснении слабого, эта модель, на мой взгляд, себя исчерпала. Из чего это видно? Ну, конечно же, из той же ситуации в мире, в котором каждую секунду вспыхивают конфликты и гремят взрывы. И проблема заключается не только в исламском фундаментализме. Николас Крус определенно не фундаменталист. Но его и мусульманского парня с поясом шахида объединяет убеждение, что проблему можно решить мщением, силой, «победой» в какой-то дуэли. И в этом убеждены могущественные державы мира, включая президента США.

На протяжении нескольких столетий нас убеждали, что основой развития является соперничество. Я, честно говоря, начал сомневаться в этом. Если бы это было так, то вступившие в 1945 году на путь соперничества «социализм» и «капитализм» развивались бы. Но они, вступив в эту бессмысленную гонку, в том числе и вооружений, на самом деле лишь крайне деградировали, независимо от того, что первый вроде проиграл, а второй выиграл. В «победившей стране» вооруженные психопаты устраивают бойни среди бела дня.

Вооружать людей, вместо того, чтобы разоружать, делать их еще опаснее и более непредсказуемыми – это уже давно «проверенный» тупиковый вариант.