«Торговля сельхозтоварами между странами ЕАЭС выросла на 63%»: сообщает ЕЭК

Рост взаимной торговли продовольственной продукцией стран ЕАЭС свидетельствует об углублении евразийской интеграции

В 2017 году торговля сельхозтоварами между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла на 63% по сравнению с 2010 годом, когда был создан Таможенный союз, и составила 8,2 млрд долл. США. Экспорт продовольственных товаров в третьи страны увеличился за то же время в два раза. По итогам 2017 года зафиксирован рост экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия в странах ЕАЭС на 3,6 млрд долл. США (он достиг уровня в 20,6 млрд долл.) по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Станислав Бубен на круглом столе, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что значительно расширилась география поставок: в 2017 году сельхозтовары из ЕАЭС получили 155 стран мира. Основными потребителями являются государства СНГ (14,2%), Европейский союз (11,7%), Китай (9,6%), Турция (9,2%), Египет (8,6%), Республика Корея (7,1%) и Иран (3,6%).

По мнению директора департамента, рост внешнеторговых операций во многом связан с тем, что за прошедшие годы удалось увеличить объемы агропромышленного производства, а также повысить продуктивность сельхозпредприятий и качество производимой продукции.

«Торговля сельскохозяйственной продукцией государств-членов за последние годы вышла на качественно новый уровень. Если в 2010 году Союз был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около 30 млрд долларов, то уже в 2017 году сальдо снизилось до минимального за весь этот период значения – минус 9,6 млрд», – сказал директор департамента ЕЭК.

По прогнозам Комиссии, в ближайшей перспективе приоритетными экспортными позициями продукции животноводства будут в первую очередь мясо птицы и свинина. В дальнейшем, к 2020 году, Союз сможет обеспечить и стабильный экспорт говядины – до 20-30 тыс. т. По молочной группе – это товары с длительным сроком хранения – сухое молоко, сыры, сырные продукты, мороженое. Ключевыми партнерами выступят страны СНГ и Китай. В перспективе – рост поставок в азиатские государства: Вьетнам, Бангладеш, Южная Корея, Индонезия и другие.

«В 2017 году, как и в предыдущие годы, основным экспортируемым товаром было зерно – 39,8%, – подчеркнул Станислав Бубен. – В этой связи целесообразно снижать долю сырья в структуре экспорта и диверсифицировать товарную структуру с помощью поставок продукции преимущественно глубокой переработки сельскохозяйственного сырья».

В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества России.

Его участники обсудили меры развития экспортного потенциала ЕАЭС в сфере АПК, включая поддержку экспорта через систему заключения преференциальных соглашений с основными странами-партнерами, повышение уровня благополучия территорий союзных государств по болезням животных, унификацию законодательства в сфере ветеринарно-санитарных мер с международными рекомендациями, стандартами и требованиями, внедрение предприятиями-производителями систем самоконтроля качества продукции.

Пресс-релиз Евразийской экономической комиссии