Глава МИД Армении принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вчера 22 февраля принял спецпредставителя ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаара.

Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу МИД Армении, приветствуя гостя, министр отметил, что провел в Брюсселе насыщенную встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини, а также подчеркнул важность продолжения активного диалога с ЕС.

Собеседники коснулись вопросов, связанных с отношениями Армения-ЕС, обменялись мнениями относительно процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Спецпредставитель ЕС проинформировал министра иностранных дел Армении о последних встречах в Баку. Эдвард Налбандян проинформировал собеседника о совместных усилиях Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленных на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта.

Министр иностранных дел Армении заявил, что на состоявшейся по инициативе сопредседателей в Кракове в январе встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана была достигнута принципиальная договоренность о реализации расширения возможностей по мониторингу Офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

«Армения и сопредседатели выступили с почти идентичными заявлениями, отражающими это соглашение, в то время как Азербайджан не упомянул об этом ни после встречи, ни по сей день. Когда сопредседатели посетили регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался соблюдать это соглашение о расширении», — подчеркнул Эдвард Налбандян.

Министр отметил, что сопредседатели в очередной раз подчеркнули необходимость выполнения обязательств, принятых на встрече на высшем уровне, в заявлении, распространенном после недавнего регионального визита. Министр иностранных дел Армении высоко оценил безусловную поддержку ЕС позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Одержимость Баку выдавать желаемое за действительное дошла до того, что там даже не стыдятся искажать данный принципиальный подход ЕС», — сказал министр Налбандян.

Тойво Клаар подтвердил поддержку со стороны Европейского союза деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также их предложениям.