400 кг кокаина в чемоданах диппочты — в посольстве России в Аргентине

Власти Аргентины раскрыли схему с поставкой наркотиков через дипмиссию в Европу и Россию. Они оценили стоимость партии в €50 млн. В схеме были задействованы не менее пяти человек, из них, по данным СМИ, один работал в дипмиссии, передает агентство РБК.

Правоохранительные органы Аргентины обнаружили 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Об этом пишет аргентинская газета Todo Noticias. По данным издания, правоохранительные органы обнаружили 389 кг наркотика, расфасованного в 360 пакетов. Об обнаружении наркотиков также сообщает Associated Press со ссылкой на министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич. Она опубликовала фото чемоданов, обнаруженных в российском посольстве, в своем Twitter. По ее словам, в операции были задействованы и российские полицейские. Совместное расследование длилось больше года в обеих странах. Стоимость этой партии оценивается в €50 млн.

Начало масштабной спецоперации положил звонок от российского посла в декабре 2016 года, указывает газета. Дипломат сообщил, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве.

Чемоданы принес сотрудник посольства в июле 2016 года, который в том же году покинул дипмиссию, пишет издание. По его данным, расследование установило, что к этому были причастны два человека в Аргентине и трое в России, некоторые из них задержаны. Среди них инспектор полиции Буэнос-Айреса и «бывший российский чиновник» (по данным AP — сотрудник посольства). Один из подозреваемых скрывается на территории Германии, говорится в статье. Задержанию предшествовала спецоперация, пишет газета. Сотрудники правоохранительных органов Аргентины подменили наркотики мукой и поместили в чемоданы GPS-устройства, позволившие отслеживать их местонахождение. Разговоры фигурантов расследования начали прослушивать.

По данным аргентинского издания, посылки с наркотиком планировалось переправить дипломатической почтой в Россию и «некоторые страны Европы».

Ранее в четверг ТАСС и «РИА Новости», ссылаясь на источник в МИДе, передали, что спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению наркотрафика, детали которой «не разглашались в интересах совместных оперативных мероприятий». Других подробностей агентства не сообщали.

РБК направил запрос в МИД России. С российским посольством в Аргентине связаться на момент публикации не удалось.

Фото — РБК