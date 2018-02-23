Гаро Пайлан обратился к министру внутренних дел Турции по поводу выборов Армянского патриарха Константинополя

Депутат турецкого парламента армянского происхождения, член оппозиционной прокурдской Демократической партии народов (HDP) Гаро Пайлан направил запрос министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу относительно обстановки, сложившейся в Константинопольском патриархате.

В адресованном Сойлу запросе Пайлан подробно описал ситуацию в патриархате, подчеркнув, что в то время, когда армянская община желает избрать нового патриарха, вмешательство государство в эти выборы не что иное, как попрание прав армянской общины.

«С каким обоснованием государство участвует в выборах патриарха армянской общины? Действующий патриарх – Месроп Мутафян, с его болезнью, с помощью медицины может жить долгие годы. И в таком случае, когда вы заявляете, что выборов не будет до тех пор, пока не скончается патриарх, вы подразумеваете, что патриархат долгие годы будет управляться назначенным вами управителем?

Кроме этого, после проведенного 16 апреля референдума президент Эрдоган потребовал, чтобы вопрос выборов патриарха был организован в сжатые сроки. Что изменилось после этого, и почему он попытался воспрепятствовать процессу выборов?

Во время визита в Грецию президент Эрдоган подверг критике то, что в Восточной Фракии не проводятся выборы муфтия. В таком случае, как вы оцениваете препятствование на протяжении многих лет выборам патриарха в Турции, пренебрегая церковными традициями, и назначение управителя со стороны государства с навязыванием этого решения армянской общине?», – говорится в письме депутата армянского происхождения.

Напомним, что пятого февраля канцелярия губернатора Стамбула направила в патриархат письмо, которым признаются недействительными выборы наместника патриарха, архиепископа Гарегина Бекчяна и принятые им за это время решения, а руководителем патриархии был признан Арам Атешян. В письме отмечается, что выборы патриарха не могут проводиться до тех пор, пока жив патриарх Месроп Мутафян.

Девятого февраля церковное собрание в Константинопольском патриархате приняло решение пойти навстречу требованиям государства и восстановить Арама Атешяна на должности наместника патриарха.

Источник – Agos