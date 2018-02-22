Белый дом готовится к введению санкций против России: заявления

Голос Америки. Высокопоставленные представители Белого дома сообщают, что администрация Трампа изучает возможность введения дополнительных санкций против России и принимает меры против возможного вмешательства на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс.

Республиканцы и демократы критикуют президента Дональда Трампа за то, что он не ввел одобренные Конгрессом санкции в связи с вмешательством на выборах 2016 года.

Представители Белого дома заявили в среду, что санкционный процесс идет медленно по юридическим соображениям и что он не может быть реакцией на материалы СМИ или критику.

«Процесс введения санкций долгий, тяжелый и неприятный. Но когда свидетельства будут собраны, и мы будем готовы, мы введем санкции», – сообщил один из чиновников.

Директор национальной разведки Дэн Коутс заявил законодателям на прошлой неделе, что Россия планирует вмешаться в ноябрьские выборы, так как полагает, что ее деятельность на президентских выборах 2016 года была успешной.

Кроме того, в среду президент Трамп вновь задался вопросом, почему бездействие администрации бывшего президента Барака Обамы в условиях российского вмешательства в 2016 году не стало поводом для расследования.

При этом Трамп не потребовал от генерального прокурора Джеффа Сешнса начать расследование в отношении сотрудников Белого дома Обамы.

«Если все российское вмешательство происходило при администрации Обамы, вплоть до 20 января 2017 года, то почему в их отношении не ведется расследование? Почему Обама ничего не сделал в связи с вмешательством? Почему преступления демократов не расследуются? Спросите Джеффа Сешнса!» – написал Трамп в Твиттере.

За несколько дней до заявлений Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения 13 российским гражданам и трем организациям в связи с тем, что они якобы вели «информационную войну» против США, чтобы помочь Трампу победить на выборах.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что Обама не принял меры против российского вмешательства, потому что был уверен, что на выборах победит Клинтон, и «не хотел раскачивать лодку».

«Когда я с легкостью заручился голосами коллегии выборщиков, вся игра поменялась, и отговорка по поводу России стала линией демократов», – добавил он в своем твите.

Тем временем материалы федерального суда показывают, что спецпрокурор Мюллер предъявил по крайней мере одно новое обвинение против бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Новое обвинение носит закрытый характер, и ни суд, ни офис Мюллера, ни представитель Манафорта никак не комментируют его.

Манафорта и заместителя главы предвыборного штаба Рика Гейтса уже обвинили в отмывании денег, мошенничестве, а также в том, что они не зарегистрировались в качестве иностранных агентов в связи с работой, которую они выполняли для пророссийской украинской политической партии.

Оба заявили о своей невиновности.

На прошлой неделе прокуроры заявили, что они обнаружили «дополнительное преступное поведение» со стороны Манафорта, связанное с ипотекой на принадлежащую ему недвижимость под Вашингтоном.