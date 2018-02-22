Эдвард Налбандян выступил в комитете по иностранным делам Европарламента: видео

Выступление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в комитете по иностранным делам Европейского парламента 21 февраля 2018г

Председатель МакАлистер,

Уважаемые члены Европейского парламента,

Дамы и господа,

Я хотел бы поблагодарить за приглашение выступить перед Комитетом по внешним сношениям. Я вспоминаю нашу последнюю встречу с председателем МакАлистером и членами этого комитета в мае прошлого года в Ереване, где у нас состоялся очень открытый и искренний обмен мнениями по многим актуальным вопросам. Сегодня я рассчитываю на обсуждение важных тем повестки дня Армении и ЕС, а также ситуации в регионе.

Уважаемые члены Европейского парламента,

Межпарламентское сотрудничество было неотъемлемой и составной частью политического диалога между Арменией и Европейским союзом. В этом отношении Комитет парламентского сотрудничества, последнее заседание которого было успешно проведено в Ереване в декабре прошлого года, является эффективной платформой. Так как наша страна собирается завершить переход к парламентской системе правления, роль межпарламентского сотрудничества приобретает все большее значение.

Излишне говорить, что парламенты находятся на передовой позиции в деле продвижения демократических ценностей и прав человека. Укрепление демократических институтов всегда было одним из приоритетов сотрудничества Армении и ЕС. Парламентские выборы в Армении в апреле 2017г. продемонстрировали, что прогресс, достигнутый в защите основных свобод, является устойчивым и необратимым, и мы признаем важный вклад Европейского союза в этом отношении. Мы благодарим Европарламент за то, что он присоединился к насчитывающей 650 членов команде международных наблюдателей в Армении, которая пришла к выводу, что парламентские выборы были проведены должным образом, и основные свободы были соблюдены. В свою очередь, Европейский союз заявил, что результат выборов отражает общую волю армянского народа. Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Европейским союзом, в том числе посредством Диалога по правам человека, с БДИПЧ ОБСЕ, Советом Европы и другими партнерами в деле осуществления их рекомендаций по дальнейшему совершенствованию избирательного процесса и укреплению нашей демократии.

Господин председатель,

Дальнейшая консолидация демократических институтов, верховенства закона, укрепление судебной системы, эффективное управление являются основой Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанном в ноябре прошлого года между Арменией и Европейским союзом, который стал одним из основных достижений саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение отражает глубину и масштаб нашего партнерства и определяет ориентиры для будущего сотрудничества. Мы твердо убеждены, что оно будет способствовать успешному осуществлению процесса реформ и устойчивому развитию нашей страны в тех сферах, на которые распространяется Соглашение. Мы объявили, что Армения завершит процесс ратификации до апреля.

Дорогие друзья, мы рассчитываем на вашу поддержку для беспрепятственной ратификации Соглашения в национальных парламентах.

Важность этого Соглашения не ограничивается отношениями Армении и ЕС, оно широко признано и цитируется как успешный пример, который сближает интеграционные процессы и эффективно объединяет интересы в духе сотрудничества. Действительно, Армения заложила основы расширенного партнерства с Европейским союзом, будучи активным членом Евразийского экономического союза. В этой связи Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве может стать положительным прецедентом для отношений между различными интеграционными процессами. Показательно, что всего три дня назад на Мюнхенской конференции по безопасности во время круглого стола с Президентом Армении и комиссар ЕС по вопросам политики соседства, и председатель комитета по международным делам Совета федерации России восхваляли Армению как образец для подражания, действующего в духе сотрудничества с различными интеграционными форматами.

Подписание СВРП не является единичным примером партнерства Армении и ЕС. Перед тем, как прийти на эту встречу, вместе с Верховным представителем Могерини я поставил свою подпись под документом «Приоритеты партнерства» Армении и ЕС, который был согласован параллельно с СВРП и вместе с ним послужит основным ориентиром для партнерства Армении и ЕС.

В течение последних двух лет Армения достигла успеха в разных областях взаимного сотрудничества с ЕС, а именно: присоединилась к программам «COSME», «HORIZON 2020», парафировала Соглашение об общей авиационной зоне, стала частью расширенной основной транс-европейской транспортной сети (TEN-T), завершила присоединение к «Творческой Европе», которая будет подписана в следующем месяце. Мы с нетерпением ожидаем новых инициатив, придавая особое значение, среди прочего, началу диалога по либерализации визового режима. Мы высоко ценим влиятельный и поддерживающий голос Европейского парламента в этом отношении.

Программа «20 результатов к 2020 году», одобренная главами государств и правительств на брюссельском саммите, предлагает не только хороший план действий на ближайшие годы, но и новую пересмотренную архитектуру Восточного партнерства, которая напрямую связана с достижениями стран-партнеров и, что еще важнее, их политической волей к выполнению общих обязательств.

Мы также считаем, что принципы дифференциации и стимулирующего подхода предоставляют уникальную возможность для развития многопрофильного или многоуровневого сотрудничества, позволяя тем самым поддерживать целостность Восточного партнерства.

Уважаемые члены Европейского парламента,

Очевидно, что Армения делает все возможное для улучшения климата партнерства. Тем не менее, настроения сотрудничества в нашем регионе по-прежнему омрачаются конфликтами и разделительными линиями.

Почти через 30 лет после падения Берлинской стены Турция продолжает держать свои границы с Арменией закрытыми.

Когда Президент Армении Серж Саргсян десять лет назад принял свою должность, он инициировал процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией без каких-либо предусловий. Турция согласилась продвигаться на этой основе, и через год с этой целью Армения и Турция в Цюрихе подписали два протокола. Однако сразу после подписания Турция отступила от соглашений. Она не только воздержалась от ратификации протоколов, Анкара вернулась к языку предусловий, которые использовала до начала процесса. Турция попыталась связать процесс нормализации армяно-турецких отношений с урегулированием нагорно-карабахского конфликта на основе необоснованных претензий азербайджанской стороны. Любые попытки Турции вмешаться в карабахский процесс или связать нормализацию отношений с переговорами по нагорно-карабахскому конфликту наносят вред обоим процессам. Это позиция, которую международное сообщество неоднократно подчеркивало.

С самого начала процесса мы ясно дали понять в наших контактах с турецкой стороной, а также публично, что Армения никогда не поставит под сомнение факт Геноцида армян или важность его международного признания. Истинное примирение не в том, чтобы забыть прошлое или вскармливать молодые поколения выдумками об отрицании. Армения не требовала признания Турцией Геноцида как предпосылки для нормализации отношений. Как это ни парадоксально, сама Турция, которая на протяжении 100 лет постоянно отрицала Геноцид, попыталась манипулировать этим вопросом, используя его в качестве еще одного предварительного условия. Касаясь этой проблемы в своем выступлении в стенах Европейского парламента, я хотел бы напомнить, что одна из первых резолюций о признании Геноцида армян была принята здесь еще в 1987г.

Процесс нормализации отношений с Турцией мог бы создать новые возможности как для наших стран, так и для региона в целом. Армения приложила все усилия, чтобы добиться успеха. Турция упустила исторический шанс примирения. Армения не прибегает к языку предусловий, но в равной степени мы никогда не примем предусловий, выдвинутых кем-либо. Как сказал Президент Саргсян в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности «Мы не можем вечно ждать ответа Турции».

Дамы и господа,

Наше обсуждение было бы неполным если бы мы не коснулись нагорно-карабахского мирного процесса.

В 1999г. Европейский парламент принял резолюцию, в которой говорится, что Нагорный Карабах объявил свою независимость вслед за аналогичными заявлениями, сделанными бывшими советскими республиками. В действительности, Нагорный Карабах никогда не был частью независимого Азербайджана. Однако руководство Азербайджана продолжает претендовать на Нагорный Карабах, и не только. 8 февраля президент этой страны заявил, что различные регионы Армении, в том числе ее столица Ереван, являются историческими землями Азербайджана, куда азербайджанцы должны вернуться и это является политической и стратегической целью Баку. Я оставляю на ваше усмотрение, является ли это территориальной претензией к соседней стране, бряцанием оружием или чем-то еще. Но, как известно, воинственный настрой Баку в отношении применения силы и угрозы силой неоднократно перерастал в реальные действия.

В апреле 2016г. Азербайджан вновь развязал крупномасштабное военное наступление против Нагорного Карабаха, которое сопровождалось грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, в том числе убийствами детей, женщин, пожилых людей, глумлением над телами погибших, обезглавливанием пленных солдат в присущем террористам стиле. Очевидно, что эта агрессия нанесла серьезный ущерб мирному процессу. Два саммита в Вене и Санкт-Петербурге были организованы после агрессии посредниками, странами-сопредседателями — Францией, США и Россией, с целью стабилизации ситуации и создания благоприятных условий для продвижения мирного процесса. Однако Азербайджан отступил от соглашений, достигнутых на этих саммитах, и отказался их осуществлять. Это касается, в первую очередь, создания механизма расследования нарушений режима прекращения огня и расширения возможностей команды личного представителя действующего председателя ОБСЕ и, конечно же, строгого соблюдения трехсторонних соглашений о прекращении огня от 1994-1995гг. После полуторагодового интервала президенты Армении и Азербайджана вновь встретились в Женеве в октябре прошлого года. Совместное заявление министров иностранных дел Армении и Азербайджана, сделанное вместе с сопредседателями после саммита, отражало то, за что долгое время выступала Армения: активизировать переговорный процесс и принять дополнительные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения, что, в свою очередь, означает выполнение договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге.

Не только Армения решительно выступает за выполнение этих соглашений. Сопредседатели постоянно подчеркивали необходимость соблюдения обязательств саммита, и последнее такое заявление было сделано всего лишь несколько дней назад. Однако Азербайджан по-прежнему не выполняет соглашения. Последним самым показательным примером стала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове в январе, где было принято принципиальное решение о расширении возможностей команды личного представителя. Армения и сопредседатели выступили с почти идентичными заявлениями, отражающими это соглашение, в то время как Азербайджан не упомянул об этом ни после встречи, ни по сей день. Когда сопредседатели посетили регион несколько дней назад, Азербайджан вновь отказался соблюдать это соглашение о расширении.

Важно, чтобы международное сообщество говорило единым языком с государствами-сопредседателями для поддержки их подходов, направленных на содействие мирному процессу. Все конфликты разные, и невозможно ставить их в один ряд или решать их одинаковым способом. В международном сообществе существуют различные подходы к решению различных конфликтов. В случае нагорно-карабахского мирного процесса, страны-сопредседатели неоднократно повторяли, в том числе на уровне президентов, что три принципа международного права составляют основу урегулирования нагорно-карабахского конфликта: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность, равноправие и самоопределение народов. Эти принципы были разработаны сопредседателями как единое целое и, как они заявили, любая попытка выделить один из них за счет других сделает достижение урегулирования невозможным. Все государства-участники ОБСЕ, включая Азербайджан, одобрили эти принципы в декабре 2009г. на заседании министерского совета в Афинах. Европейский парламент поддержал эти принципы в ряде резолюций. То же самое сделал и Европейский союз, в том числе и в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Арменией. Это то, что поддерживает все международное сообщество.

Любое отклонение от этого языка компромиссов, предложенного непредвзятыми посредниками, повредит согласованным усилиям международного сообщества, подорвет работу стран-сопредседателей, направит ложный сигнал о разобщенности, который может быть использован противниками мира и, в конечном итоге, может сорвать мирные переговоры, открывая двери для новых боевых действий. Поэтому этот вопрос должен рассматриваться с предельной осторожностью. Позиция и язык тех, кто заявили о своей поддержке подходов сопредседателей, не могут различаться от одного документа к другому. Необходимо дать понять раз и навсегда, что нет альтернативы переговорному решению, предложенному сопредседателями Минской группы, которое включает предложенные ими три принципа международного права в качестве основы для разрешения конфликта.

Армения неоднократно заявляла, что продолжит свои усилия вместе со странами-сопредседателями, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

На этом я закончу свое выступление и готов ответить на ваши вопросы.

Благодарю.