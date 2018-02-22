Налбандян и Могерини обсудили вопросы по подготовке к первому заседанию Совета партнерства Армения-ЕС

21-го февраля Эдвард Налбандян, находящийся с рабочим визитом в Брюсселе, встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Приветствуя министра иностранных дел Армении, Верховный представитель ЕС выразила благодарность за позитивное участие Армении в брюссельском саммите Восточного партнерства.

Эдвард Налбандян и Федерика Могерини выразили свое удовлетворение по поводу регулярных контактов на высоком уровне между Арменией и ЕС.

Собеседники коснулись вопросов реализации после ратификации Арменией Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС нескольких положений документа.

Министр Налбандян и Верховный представитель Могерини обсудили вопросы, связанные с подготовкой к первому заседанию Совета партнерства.

В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и ЕС, участия Армении в различных проектах ЕС, в частности, COSME и HORIZON 2020, переговоров по Соглашению об общей авиационной зоне. Обе стороны выразили удовлетворение по поводу присоединения Армении в следующем месяце к программе «Креативная Европа».

Глава МИД поблагодарил Европейский Союз за содействие развитию Армении с момента ее независимости, которое, по словам министра, сыграло значительную роль в осуществлении реформ и развитии институционального потенциала Армении.

В контексте сотрудничества между Министерством иностранных дел Армении и Службой внешних связей ЕС были затронуты вопросы содействия со стороны Европейского Союза Дипломатической школе МИД.

Министр иностранных дел Армении и Верховный представитель ЕС обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. Эдвард Налбандян представил Федерике Могерини совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

По завершении встречи Эдвард Налбандян и Федерика Могерини, как сопредседатели Совета сотрудничества Армения-ЕС, подписали документ об осуществлении Приоритетов партнерства Армении-ЕС.

Пресс-служба МИД Армении