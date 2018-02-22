Заявления Сержа Саргсяна и Мишеля Ауна в Ереване по итогам армяно-ливанских переговоров на высшем уровне

В рамках официального визита Президента Ливана сегодня в резиденции Президента Республики после отдельной беседы президентов Сержа Саргсяна и Мишеля Ауна состоялись армяно-ливанские переговоры на высшем уровне, с участием делегаций двух стран.

Президенты Ливана и Армении подвели итоги переговоров в заявлениях перед представителями средств массовой информации.

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Заявление перед СМИ Президента Сержа Саргсяна после встречи с Президентом Республики Ливан Мишелем Ауном

Многоуважаемый господин Президент,

Дамы и господа,

Ещё раз тепло приветствую Президента Ливанской Республики, генерала Мишеля Ауна и членов сопровождающей его делегации в Армении. Господин Президент, это Ваш первый визит в нашу страну, который, уверен, придаст новый импульс нашим дружественным отношениях, которые зиждутся на прочных исторических связях.

Хочу с удовлетворением констатировать, что наша беседа с Президентом Ауном прошла в тёплой атмосфере, соответствующей духу армяно-ливанской дружбы. Мы провели содержательное обсуждение всей повестки двустороннего сотрудничества, подтвердили решимость наших стран продолжать на основе взаимного доверия углублять и укреплять наше многоплановое сотрудничество.

Хотя в прошлом году наши дипломатические отношения перевалили за четверть века, однако дружба наших народов имеет многовековую историю, в чём, безусловно, свою особую роль имеет ливанская армянская община. Мы обоюдно с удовлетворением констатировали, что за эти годы нам удалось придать нашей дружбе новое качество, сформировав прочные связи взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, научной и других сферах.

Мы подчеркнули важность сохранения существующего между нашими странами высокого уровня политического диалога, как важного стимула взаимовыгодного сотрудничества во всех отраслях.

Подчеркнули важность дальнейшего развития межпарламентских связей, учитывая, что Армения с апреля совершает переход к полноценной парламентской системе управления.

В плане развития двусторонних отношений мы придали большое значение экономическому компоненту. Мы позитивно оценили непрерывное расширение ливанских инвестиций в Армении. Ливанское присутствие заметно в Армении в банковской отрасли, в сфере услуг, в сельском хозяйстве и многих других отраслях. Мы намерены ещё более расширить эти достижения. Договорились обоюдно вести работу в направлении повышения объёмов двустороннего товарооборота. Существует договорно-правовая база, регулирующая почти всю экономическую сферу, что формирует дополнительную среду доверия между нашими предпринимателями. В целом, заключённые между нашими странами почти пять десятков документов служат основой для эффективного взаимодействия в различных сферах.

Мы высоко оценили эффективное взаимодействие наших стран в международных структурах и взаимную помощь, особенно, в вопросах имеющих жизненное значение. Мы договорились продолжать в том же духе в направлении ещё большего углубления нашего многостороннего сотрудничества.

Я представил Президенту Ливана последние развития в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Наше безусловное убеждение, что не может быть никакого решения проблемы, которое каким-то образом нарушит право народа Арцаха свободно и безопасно жить на своей исторической родине. В этом плане, мы были согласны с моим коллегой, что каким бы ни было урегулирование проблемы, в его основе должно быть право народа Нагорного Карабаха свободно жить на своей исторической территории. И должен сказать, что с господином Президентом мы также были едины во мнении, что в проблеме Иерусалима самое главное — переговорный процесс, и такие проблемы не могут решаться посредством применения силы.

Уже более 100 лет прошло после Геноцида армян, но есть исторические события и чувство благодарности, которые не имеют срока давности. Я вновь высказал благодарность народу и руководству Ливана за то, что в этот жестокий период нашей истории сердечно приняли армянских изгнанников, предоставили им возможность жить и творить. Мы благодарны, что в усилиях по осуждению этого преступления и по предотвращению геноцидов Ливан и сегодня рядом с нами.

К сожалению, сегодня в регионе Ближнего востока, в частности, в Сирии мы продолжаем быть свидетелями преступлений против человечества. В этом плане мы считаем важным практический и эффективный вклад Ливана в борьбу с терроризмом и радикализмом и высоко оцениваем гуманитарную помощь, оказанную сирийскому народу в эти годы. Армения также, по мере своих скромных возможностей, протянула руку помощи нашим сирийским сёстрам и братьям.

Я горжусь, что Армения смогла внести свой скромный вклад в дело обеспечения стабильности и безопасности в дружественном Ливане, участием армянских миротворцев в расположенной на юге страны миссии ООН ЮНИФИЛ.

Мы с Президентом Ливана договорились продолжать в том же духе армяно-ливанские активные контакты и стимулировать сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес. И я очень рад, что господин Президент принял наше следующее приглашение, осенью приехать в Армению и принять участие в саммите Франкофонии.

Господин Президент, очень благодарен и сейчас с удовольствием передаю Вам слово.

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Заявление перед СМИ Президента Ливанской Республики Мишеля Ауна после встречи с Президентом Сержем Саргсяном

Мы провели позитивные и конструктивные переговоры с Его Превосходительством, Президентом Сержем Саргсяном. Мы коснулись состояния двусторонних отношений за последние годы, зафиксированного ощутимого прогресса, а также основных работ, которые выполнены по сегодняшний день в направлении их укрепления. Наша встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке, что отображают связывающие нас прочные человеческие связи, особые отношения армянского и ливанского народов и, особенно, наличие множества ливанцев с армянскими корнями. Многие из этих представителей сегодня сопровождают меня — министры правительства Ливана и депутаты.

Я обратил внимание Президента Саргсяна на то, какую действительную ценность имеет эта часть нашего общества — своей жизнеспособностью, культурой, цивилизованностью, социально и своим влиятельным участием в политической и экономической жизни.

Мы обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке — кризисы и войны в некоторых странах этого региона, особенно, в соседней с нами Сирии. Мы согласились в необходимости найти мирное разрешение этих кризисов и остановить военную машину, поскольку насилие рождает только насилие и экстремизм, доказательством чего являются начавшиеся в нашем регионе и продолжающиеся на протяжении последних семи лет волнения. Я представил Президенту Саргсяну те вызовы, которым противостоит Ливан в результате сирийской войны, в частности, проникновение террористических организаций и их ячеек как в нашу страну, так и в другие страны региона и мира. Здесь я заверил его, что Ливан успешно противостоит этим угрозам и уничтожает террористические ячейки, утверждая мир и стабильность в нашем обществе. Мы взаимно согласились, что важно, базируясь на передовой культуре, уважении прав личности и государства, укреплять двустороннее и международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, поскольку ни одна страна не может избежать этой опасности.

Мы поговорили также о проблеме сирийских иммигрантов, которая ещё более усложнилась в соседних с Сирией странах, в частности в Ливане. Я представил Президенту, что наша страна подвергается давлению в плане экономики, социальных вопросов, безопасности, в итоге имея на своей территории более чем полтора миллиона иммигрантов, вместе с этим международная помощь недостаточна для того. Чтобы позаботиться об их нуждах. В этой связи мы подчеркнули, что необходимо вести работу, чтобы достигнуть международного взаимопонимания, которое обеспечит возвращение сирийских беженцев в безопасные территории их страны, и это будет

под контролем сирийского государства.

Я выразил благодарность Президенту Саргсяну за то, что в международных инстанциях находится рядом с Ливаном и его проблемами, а также заверил, что Ливан в свою очередь стоит рядом с Арменией, её народом в деле защиты естественных прав её народа на суверенитет, мир и процветание.

Отмечу, что в ходе переговоров мы коснулись израильских угроз в адрес Ливана, которые касаются наших нефтяных прав в эксклюзивной экономической зоне, строительства разделительной стеры, которая доходит до спорных точек, находящихся на нашей южной границе. Я подтвердил, что Ливан защитил свои сухопутные и морские границы всеми законными средствами, и в этом деле мы рассчитываем на наших друзей в международном семействе, ожидая от них содействия в противостоянии этим угрозам и в том, чтобы не допустить обострения ситуации.

Я также выразил благодарность Президенту за адресованное мне приглашение принять участие в 17-ом саммите Франкофонии, который состоится в будущем октябре в Ереване, и пообещал на него откликнуться, пожелав всяческих успехов подготовительным работам саммита.

Пресс-служба Президента Армении