Арам Абраамян: «Я изучал музыку, а не квантовую физику» — фоторяд

21 февраля в Музее-институте имени Комитаса состоялась презентация книги «Немецкий квинтет», автором которой является главный редактор газеты «Аравот» Арам Абраамян. В своей книге музыковед, кандидат-искусствовед Арам Абраамян рассказывает о жизни и творчестве пяти великих композиторов немецкой культуры XIX века – Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса и Брукнера. Книга предназначена для широкого круга читателей. Автор посвятил ее памяти дирижера Давида Ханджяна.

Редактор книги, музыковед Седа Шейранян отметила, что в трудных условиях армянские музыковеды продолжают работать, публиковать много книг, печататься в журналах — как в Армении, так и за рубежом. «Вся проблема в том, что все издания в основном касаются армянской музыки и ее проблем. Казалось, что произведения мировой классики, творческое наследие великих композиторов, их жизни полностью изучены: есть литература в виде биографий и музыки, даже в виде художественных книг, и на эти темы больше нечего сказать… Однако родилась эта маленькая книжка — «Немецкий квинтет», автором которой является мой друг, музыковед Арам Абраамян. Казалось бы, об этих пяти выдающихся композиторах сказано все, однако, хорошо зная Арама Абраамяна, мы должны были понять, что он скажет что-то новое, проявит новый подход к этим темам». Она отметила, что на армянском языке почти нет литературы о выдающихся европейских композиторах, и эта книга поможет восполнить этот пробел.

Седа Шейранян охарактеризовала Арама Абраамяна как прекрасного музыковеда. Представляя книгу, она процитировала слова музыковеда Аракси Сарьян: если вы читаете какое-либо музыкальное исследование и думаете, что не смогли бы так написать, значит, оно удалась.

«При чтении книги я именно так и думала, что я сама не могла бы так написать, поскольку проблем, которые поднимаются в этой книге, много для обычного представителя интеллигенции: Бетховен, Шуберт, Шуман, Брамс, Брукнер: Арам Абраамян пишет о выдающихся представителях австро-немецкой школы», — добавила редактор книги.

Народный художник РА, экс-директор Национальной галереи Армении Паравон Мирзоян вспомнил, как на протяжении двух лет Арам Абраамян проводил съемки своей авторской передачи «Параканон» в галерее, и двадцать процентов написанных для нее текстов использовались в этой книге.

«Когда проходили съемки, я находился в соседнем зале, и думал, вот пойти бы и послушать: все это было очень интересно. А когда уже передачу показывали по телевидению, я поражался. Это не были простые лекции, это были такие культурные передачи, которых мне сейчас не хватает: хотелось бы, чтобы их повторили. И если я, как художник, с удовольствием смотрел эти передачи, то представляю, как все это было интересно для специалистов», — отметил художник.

Он подарил Араму Абраамяну символический подарок – альбом-книгу Национальной галереи Армении.

Дирижер, заслуженный деятель искусств РА Рубен Асатрян в свою очередь отметил, что книга предназначена для широкого круга читателей, однако в ней есть очень важные для профессиональных музыковедов строки: «Есть такие комментарии к произведениям, написанные в нескольких предложениях, которые нужно вернуться и прочитать снова: конкретно, о Концерте для скрипки Бетховена, который в дальнейшем стал основой, путеводителем для Чайковского, Сибелиуса, Арама Хачатуряна и других композиторов, тогда как когда-то он считался неудавшимся».

Кстати, в книге рассказывается о том, что итальянский композитор и пианист Муцио Клементи, узнав о неудаче Концерта для скрипки, посоветовал Бетховену заменить партию скрипки на фортепьяно, несмотря на различия в средствах выразительности.

Директор Национального филармонического оркестра Армении Рузанна Сирунян, также присутствовавшая на презентации книги, поздравив Арама Абраамяна в связи с презентацией книги «Немецкий квинтет», подарил ему постоянный абонемент на все представления филармонического оркестра на весь год.

Арам Абраамян отметил, что над тем, чтобы книга удалась, трудились редактор Седа Шейранян и супруга автора – Меланья Барсегян, а художественным оформлением книги занималась Нелли Барсегян.

«Журналистика – это искусство рассказывать интересные истории…Интересно можно рассказывать обо всем, в том числе и о квантовой физике, тонкой органической химии… Можно так интересно рассказать, чтобы люди начали интересоваться этим предметом или получили общие знания для расширения кругозора. Естественно, я не изучал квантовую физику и пять лет не учил тонкую органическую химию. Я пять лет изучал музыку в одном из лучших вузов СССР – Ереванской государственной консерватории, и предмет чтение партитур для симфонического оркестра мне преподавал дирижер Давид Ханджян, ему и посвящена эта книга. Музыканты меня поймут: когда ты просто слушаешь что-то, это одно, а когда представляешь всю партитуру – начиная от флейты и до контрабаса, то это совсем другое. Это большое счастье, и это счастье подарил мне великий дирижер», — отметил Арам Абраамян.

В презентации книги принимали участие также посол Федеративной Республики Германия в РА Матиас Кислер, известный своими культурными предпочтениями. Господин посол был впечатлен тем, что автор посвятил книгу выдающимся композиторам австро-немецкой школы.

Присутствовали также представители общественной, политической и других сфер, в том числе и депутат НС Маргарит Есаян, директор кукольного театра Рубен Бабаян, руководитель программы «Новые имена», директор Ассоциации деятелей искусства Сильва Мекинян, внук Давида Ханджяна – виолончелист Акоб Атян, заслуженная артистка РА Сильва Юзбашян и другие.