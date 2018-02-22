В Ереване пресечена попытка продажи конины и ослятины: их мясо непригодно для использования и было уничтожено

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА, в рамках периодически осуществляемого инспекционного обхода мясного рынка в первой половине дня 21 февраля предотвратила продажу 78 кг конины и ослятины, продаваемой в пункте реализации по адресу Заваряна 16, принадлежащем индивидуальному предпринимателю Мехаку Григоряну. Мясо не имело без сопроводительных документов.

Деятельность предпринимателя приостановлена, образцы мяса были отправлены ​​в лабораторию для проверки. Ветеринарно-санитарная экспертиза установила, что оно непригодно для употребления, на основании чего все мясо было уничтожено.

Госслужба безопасности пищевых продуктов настоятельно призывает покупателей при покупке мяса обязательно запрашивать сопроводительные ветеринарные документы и заключение ветеринарной экспертизы, а в случае замеченных нарушений звонить на «горячую линию» по номеру 010 206040.

Государственная служба безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства РА