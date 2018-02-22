Пашинян при обсуждении вопроса «1 марта» рассказал анекдот, Костанян демонстративно покинул заседание комиссии

Вчера в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам обсуждался проект «Елк» относительно 1-2 марта 2008 года. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян в связи с этим отметил, что исполняется 10-ая годовщина событий 1 марта, и они предлагают парламенту принять заявление.

Депутат от РПА Геворг Костанян коснулся одного из пунктов проекта заявления, где содержатся призыв к прокуратуре начать процесс пересмотра вынесенных в свое время приговоров в отношении политических деятелей и активистов по делу «1 марта». Он поинтересовался необходимостью этого шага, тогда как этот процесс регулируется уголовно-процессуальным кодексом, и есть четкие критерии пересмотра этих дел. И если есть правовая основа для пересмотра этих дел, почему тогда никто не действует в рамках правовых процессов, а предлагается выступить с заявлением?

Никол Пашинян ответил, что такова их позиция, это их особый «жест» Армении, чтобы ей не пришлось в дальнейшем тратить огромные суммы по решениям ЕСПЧ. Затем он предложил выслушать анекдота о луке.

Геворг Костанян попытался прервать Пашиняна, но убедившись, что это ему не удастся, и Пашинян настроен решительно, демонстративно покинул заседание комиссии и вернулся только после рассказанного анекдота. А анекдот Пашиняна был о следующем: «В Африке людоеды поймали человека и говорят ему, есть три варианта: или мы подвергнем тебя физическому насилию, и каждый из нас даст тебе по паре оплеух, или ты съешь мешок лука, или же платишь 1000 долларов. Человек подумал и сказал: согласен на физическую силу. Однако увидев, что не выдержит, говорит: давайте лучше несите лук. Съев пару луковиц, понял, что весь ему мешок не осилить, и говорит – ладно, берите 1000 долларов, а я пойду. Теперь мы предлагаем Армении не ставить себя в такое же положение и признать, что были политзаключенные, сказать – я сделаю это без всякого принуждения. Это было бы посылом, что правительство Армении понимает контекст случившегося».