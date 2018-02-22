«Мне нечего стыдиться за 1 марта, 1 марта – это не мой позор, это ваш позор»: Никол Пашинян

Вчера в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам обсуждался проект «Елк» относительно 1-2 марта 2008 года. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян представил проект заявления парламента в связи с 10-й годовщиной событий 1 марта.

Пашинян указал, что когда фальсифицируются выборы и не действует судебная система, люди вынужденно выходят на улицы, задумываясь об альтернативных вариантах. Армянский народ не может смириться с тем, что его постоянно обманывают, кидают и навязывают ему волю узкой политической группы: «Для меня однозначно то, что выборы в 1998, 2003, 2008, 2012 и 2013 годах были сфальсифицированы. Действующие власти во главе с Сержем Саргсяном, пришли к этой власти в результате сфальсифицированных, утвержденных кровью выборов».

Он сказал, что и сегодня в Армении имеются политзаключенные и назвал два имени – Андриаса Гукасяна и Каро Егнукяна. Он не назвал других имен, но сказал, что список можно продолжить. По словам Пашиняна, это позор нашей страны, где под маской правовой, демократической страны удерживаются политзаключенные, и власти не откажутся от этой системы до тех пор, пока их к этому не принудит общество.

Пашинян отметил, что весь руководящий состав полиции 1 марта 2008 года очень быстро был сменен, и это указывает на то, что власть признала свою вину. Он сказал, что роспуск группы по сбору фактов «1 марта» был незаконным. Когда в свое время, 23 октября 2008 года Серж Саргсян под давлением международных структур создал группу по сбору фактов, спустя год эта группа опубликовала свой первый официальный доклад и он явно имел эффект взорвавшейся бомбы. «Было ясно, что в распоряжении группы по сбору фактов есть такие сведения, которые последовательно будут раскрывать не только произошедшее 1 марта, но и систему сфальсифицированных выборов, и Серж Саргсян 6-го июня 2009 года распустил группу по сбору фактов. После этого два члена этой группы – Андраник Кочарян и Седа Сафарян опубликовали еще четыре доклада, которые доказали предыдущее утверждение».

Геворг Костанян ответил, что группа по сбору фактов была независимой экспертной группой, следовательно, она подлежала роспуску с момента вынесения заключения комиссии, так как создавалась именно с этой целью. Следовательно, в чем смысл введения этого вашего утверждения в текст заявления? Пашинян отметил, что в указе Сержа Саргсяна не было обоснования. Он сказал, что временная комиссия не включила информацию первой группы по сбору фактов: «Они поняли, что это чревато, раскрываются факты, которые не должны быть раскрыты, это было политическое решение. Временная комиссия парламента вообще не имела легитимности, не пользовалась доверием, была политизированной и, по сути, роспуск группы по сбору фактов произошел в результате политического решения. Выяснилось, что группа по сбору фактов действительно работает, были сделаны серьезные разоблачения, даже доказывающие вовлечение минобороны, армии».

Пашинян напомнил, что когда он представил проект смещения с должности Сержа Саргсяна, одним из основных доводов этого был роспуск группы по сбору фактов. Он напомнил, что роспуск группы аргументировался тем, что эта группа должна была заниматься сбором фактов, а она была политизирована и занималась политической деятельностью.

В своей речи бывший генеральный прокурор, депутат РПА Геворг Костанян сказал, что вопрос «1 марта» серьезнейший вопрос в истории нашей страны, это постыдный вопрос, позор для всех нас. Пашинян ответил: «Меня по делу «1 марта» приговорили к семи годам лишения свободы. Много говорится о том, что 1 марта – позор для всех нас. Мне, как лицу, осужденному по этому делу, стыдиться нечего. Первое марта – не мой позор, это ваш позор! Не знаю о вашей личной причастности к этому, но говорю – как представитель парламентского большинства».