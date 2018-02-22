Новые назначения в руководстве ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”

21 февраля 2018 г. состоялось заседание Совета ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, решением которого был утвержден ряд новых назначений.

Председателем Совета ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” был избран член правления, заместитель руководителя Глобальной бизнес – линии «Розничный бизнес» Банка ВТБ (ПАО) Владимир Верхошинский.

Генеральным директором – Председателем Директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” назначен Иван Телегин, который вступает в данную должность с 24 февраля 2018г.

Иван Телегин имеет 16-летний опыт в финансовой сфере, с 2011 года – в группе ВТБ. В 2016 г. был назначен на должность Директора Департамента развития розничного бизнеса, члена Директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”. В новой должности перед ним стоят амбициозные задачи по развитию бизнеса группы ВТБ на территории Республики Армения и по выводу банка на лидирующие позиции на рынке.