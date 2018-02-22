Банк ВТБ (Армения) подводит итоги 2017 года

Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров банковского рынка Армении, продолжает наращивать обороты розничного бизнеса, о чем свидетельствуют показатели бизнеса за 2017 г.

Банк ВТБ (Армения) занимает 1-ое место среди банков Армении по следующим показателям:

по количеству международных карт (Visa и Mastercard), доля на рынке — 30%

по обороту выпущенных карт, доля на рынке — 17%

по количеству банкоматов (с учётом объединённой банкоматной сети с одним из игроков рынка), доля на рынке — 30%.

В целом в течение 2017 г. Банк предоставил свои услуги около 385 тыс. клиентам — физическим лицам. В результате проактивной политики в розничном бизнесе Банку удалось зарегистрировать рост следующих ключевых показателей за 2017 г.:

кредитного портфеля физических лиц на 15%

средств до востребования физических лиц на 30%

карточного портфеля физических лиц 15%

доли кредитного портфеля физических лиц на рынке до 11.5%

доли депозитного портфеля физических лиц на рынке до 10%

выдачи потребительских кредитов на 70%.

В 2017 г. Банк запустил комплексное пакетное предложение “Люди дела” для ключевых клиентов Банка — сотрудников бюджетных организаций (министерств, силовых структур и т.д.), сфер здравоохранения и образования, IT компаний, финансовых организаций и операторов связи. Данная программа позволила Банку продолжить обслуживание действующих клиентов в новом русле, а также привлечь новых клиентов с рынка.

В конце 2017 г. клиентам ВТБ (Армения) стал доступен Мобильный банк, и на сегодняшний день уже около 20 000 клиентов пользуются приложением. Меньше, чем за полгода, Банку удалось вывести около 7% ежедневных транзакций в дистанционный круглосуточный канал, обслуживая 35% транзакций в нерабочее время.

Также в 2017 г. Банк предложил воспользоваться услугой “Банк на работе”, в рамках которой осуществил более 30.000 консультаций и 7.500 продаж путем личного посещения рабочих мест клиентов персональными менеджерами Банка. На сегодняшний момент персональные менеджеры Банка ВТБ (Армения) обслуживают более 1.500 организаций, а зарплату на карты Банка ВТБ (Армения) получают около 82 000 клиентов.

Верхошинский Владимир Вячеславович, председатель Наблюдательного совета ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, член правления Банка ВТБ (ПАО): “В 2017 году мы приступили к реализации новой трёхлетней стратегии развития, результаты которой мы видим уже по итогам прошедшего года. Так, банк ВТБ в Армении демонстрирует отличные показатели по продаже кредитных продуктов, а также по повышению эффективности филиальной сети, и уверенно сохраняет за собой лидерство на кредитном и карточном рынках страны. Головной банк ВТБ положительно оценивает результаты работы команды ВТБ в Армении, уверен, что коллектив в обновленном составе будет продолжать наращивать объемы бизнеса и прибыль”.

В 2018 г. ВТБ (Армения) планирует продолжить активное развитие продуктовой линейки по всем направлениям бизнеса, развитие дистанционных каналов обслуживания, повышение качества сервиса и развитие бизнеса в сегментах private affluent и mass affluent.