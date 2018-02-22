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12:53 | Февраль 22 2018

Банк ВТБ (Армения) подводит итоги 2017 года

Банк ВТБ (Армения) подводит итоги 2017 года

Банк ВТБ (Армения), являясь одним из лидеров банковского рынка Армении, продолжает наращивать обороты розничного бизнеса, о чем свидетельствуют показатели бизнеса за 2017 г.

Банк ВТБ (Армения) занимает 1-ое место среди банков Армении по следующим показателям:

  • по количеству международных карт (Visa и Mastercard), доля на рынке — 30%
  • по обороту выпущенных карт, доля на рынке — 17%
  • по количеству банкоматов (с учётом объединённой банкоматной сети с одним из игроков рынка), доля на рынке — 30%.

В целом в течение 2017 г. Банк предоставил свои услуги около 385 тыс. клиентам — физическим лицам. В результате проактивной политики в розничном бизнесе Банку удалось зарегистрировать рост следующих ключевых показателей за 2017 г.:

  • кредитного портфеля физических лиц на 15%
  • средств до востребования физических лиц на 30%
  • карточного портфеля физических лиц 15%
  • доли кредитного портфеля физических лиц на рынке до 11.5%
  • доли депозитного портфеля физических лиц на рынке до 10%
  • выдачи потребительских кредитов на 70%.

В 2017 г. Банк запустил комплексное пакетное предложение “Люди дела” для ключевых клиентов Банка — сотрудников бюджетных организаций (министерств, силовых структур и т.д.), сфер здравоохранения и образования, IT компаний, финансовых организаций и операторов связи. Данная программа позволила Банку продолжить обслуживание действующих клиентов в новом русле, а также привлечь новых клиентов с рынка.

В конце 2017 г. клиентам ВТБ (Армения) стал доступен Мобильный банк, и на сегодняшний день уже около 20 000 клиентов пользуются приложением. Меньше, чем за полгода, Банку удалось вывести около 7% ежедневных транзакций в дистанционный круглосуточный канал, обслуживая 35% транзакций в нерабочее время.

Также в 2017 г. Банк предложил воспользоваться услугой “Банк на работе”, в рамках которой осуществил более 30.000 консультаций и 7.500 продаж путем личного посещения рабочих мест клиентов персональными менеджерами Банка. На сегодняшний момент персональные менеджеры Банка ВТБ (Армения) обслуживают более 1.500 организаций, а зарплату на карты Банка ВТБ (Армения) получают около 82 000 клиентов.

Верхошинский Владимир Вячеславович, председатель Наблюдательного совета ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”, член правления Банка ВТБ (ПАО): “В 2017 году мы приступили к реализации новой трёхлетней стратегии развития, результаты которой мы видим уже по итогам прошедшего года. Так, банк ВТБ в Армении демонстрирует отличные показатели по продаже кредитных продуктов, а также по повышению эффективности филиальной сети, и уверенно сохраняет за собой лидерство на кредитном и карточном рынках страны. Головной банк ВТБ положительно оценивает результаты работы команды ВТБ в Армении, уверен, что коллектив в обновленном составе будет продолжать наращивать объемы бизнеса и прибыль”.

В 2018 г. ВТБ (Армения) планирует продолжить активное развитие продуктовой линейки по всем направлениям бизнеса, развитие дистанционных каналов обслуживания, повышение качества сервиса и развитие бизнеса в сегментах private affluent и mass affluent.

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Рубрики: Бизнес

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