Особенность цифровой эпохи

Спустя полчаса после драки на заседании Совета старейшин в Ереване, водитель такси показывал мне на своем телефоне видеозапись с инцидентом, с соответствующими комментариями в адрес членов Республиканской партии Армении. Речь в данном случае не идет о наших гражданах, которые в течение 25 лет (если не больше) сформировали несколько стереотипов и готовы воспринимать только информацию, которая подтверждает и укрепляет эти стереотипы. В этом случае речь идет о доступности и скорости распространения информации, что, как мне кажется, является началом тектонических перемен в нашей жизни.

Столь стремительное развитие должно учитываться всеми. Человек, который спустя несколько минут после события проинформирован об интересующем его событии, не отправится вечером домой, включит телевизор и будет смотреть, кого принял президент, и какое совещание провел премьер-министр. Он, по всей вероятности, придет домой и на том же телефоне или через компьютер будет искать в интернете видеоролики той же потасовки, снятые с других ракурсов, а также, возможно, выискивать мнения, которые подтверждают его, сформированное на протяжении многих лет восприятие.

Все это должны также учитывать в парламенте, в совете старейшин, а самое главное, «блатные» и «полублатные» авторитеты, которые создают погоду во время выборов. Вы помните, как во время недавних парламентских выборов член избирательной комиссии Араик Геворгян грозился журналистке «Аравот» «набить морду»? Полиция, конечно же, замяла дело, и упомянутая личность не была подвергнута никакой ответственности. Но Араик должен знать, что существует видео, оно будет храниться вечно и дойдет до его детей, внуков и правнуков.

Точно так же «блатные» (или «полублатные») члены Совета старейшин, которые вшестером напали на одну женщину, независимо от поступка этой женщины, должны осознавать, что каждое их движение записывается на видео и станет доступно для сотен тысяч людей. Понятно, что с учетом «особенностей» нашей правоохранительной системы упомянутым членам Совета старейшин также удастся избежать ответственности. Но новая цифровая эпоха не оставляет им никакой возможности скрывать, мягко говоря, недостатки их воспитания и интеллекта. И об этом также узнают последующие поколения, сколько бы они не пытались «регулировать» работу журналистов.

Идеальный вариант, конечно, состоит в том, чтобы эти люди сели. Но даже если они и не отсидят, они или похожие на них должны понимать, что особенности их воспитания и образования появляются в видеоматериалах каждый час и каждую минуту. Такова особенность нынешнего периода.