Эрдоган угрожает Греции вторжением «в ближайшие дни», турецкие оппозиционеры ему «подпевают»

CONT. В результате инцидента, который произошел менее чем через две недели после того, как Министерство обороны Греции объявило, что Турция нарушила греческое воздушное пространство 138 раз за один день, 13 февраля патрульный катер турецкой береговой охраны у берега одного из многих греческих островов, на который Турция претендует, Имиа протаранило греческое судно береговой охраны.

Нужно сразу сказать, что острова, как и остальная часть Греции, являются юридически и, судя по их именам, исторически греческими. Тем не менее, правящая партия справедливости и развития Турции (ПСР) и даже большая часть оппозиции, похоже, намерены, если не одержимы, вторгнуться и завоевать эти греческие острова на том основании, что они на самом деле являются турецкой, по их мнению, территорией.

Еще в декабре лидер главной турецкой оппозиционной партии CHP Кемаль Кылычдароглу заявил, что нет никакого подтверждающего документа, что эти острова принадлежат Греции.

«Вторгнемся и захватим 18 греческих островов в Эгейском море, так же, как бывший премьер-министр Турции Бюлент Эджевит вторгся на Кипр в 1974 году, «- пояснил свои планы Кылычдароглу в случае победы на выборах в 2019 году.

Мерал Акшенер, глава недавно созданной оппозиционной «хорошей партии», также призвала к вторжению в Грецию и завоеванию греческих островов.

«Греки заняли принадлежащие Турции острова. <…> Они занимают землю, родину, то, что требуется, должно быть сделано», — написала она в Твиттере 13 января.

Наиболее дерзкое послание пришло от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который воодушевлен своим военным вторжением в регион Африна на севере Сирии. Его слова приводит турецкий портал ntv.com.tr.

«Мы предупреждаем тех, кто пересек линию в Эгейском море и на Кипре», — заявил Эрдоган, продолжая: «Их мужество сохраняется только до тех пор, пока они не увидят нашу армию, наши корабли и наши самолеты… Чтобы нас не ожидало, наши права в Эгейском море и на Кипре одинаковы. Никогда не думайте, что разведка природного газа в водах Кипра и оппортунистические попытки в Эгейском море не видны с нашего радара. <…>Так же, как мы разрушаем участки [в регионе] посредством операции «щит Евфрата» и операции «Оливковая Ветвь» [в Сирии], а вскоре и в Манбидже и других регионах, мы можем и будем разрушать участки тех, кто совершает просчеты на нашей южной границе…

Наши военные корабли и воздушные силы пристально следят за районом, чтобы вмешиваться во всех случаях, когда это необходимо.»

Ссылаясь на Османскую империю, Эрдоган продолжал:

«Те, кто думают, что мы стерли из наших сердец земли, из которых мы вышли в слезах сто лет назад, ошибаются. Мы говорим при каждой возможности, что Сирия, Ирак и другие географические места в наших сердцах ничем не отличаются от нашей Родины. Мы боремся за то, чтобы иностранный флаг не развевался нигде, где читается азан [Исламский призыв к молитве в мечетях].

<…>

То, что мы сделали до сих пор бледнеет по сравнению с еще большими попытками и нападениями, которые мы планируем в ближайшие дни, иншаллах.»

Сегодня же, Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пригрозил сирийским властям во главе с Башаром Асадом последствиями, если Дамаск будет сотрудничать с военными отрядами курдов. Об этом писало агентство Reuters.

«Если сирийский режим президента Сирии Башара Асада пойдет по такому пути (соглашение с курдами из отрядов «Сил народной самообороны» (YPG), то для него будут последствия», — заявил турецкий лидер.

Видимо из-за того, что турки никогда не привлекались к ответственности за свои преступные действия и агрессию, они продолжают угрожать безопасности и суверенитету всех своих соседей. Настало время России проснуться и взять Анкару(читай Эрдогана) на перевоспитание.

Вместо Справки:

Жесточайшее нападение Турции на христиан произошло в 1914-1923 годах, закончившееся геноцидом греков, армян и ассирийцев (сирийцев/Халдеев) в Османской Турции. Это не помешало Турции, которая продолжает отрицать геноцид, стать членом НАТО в 1952 году. Нападение также не помешало Турции через три года после вступления в НАТО совершить жестокий антигреческий погром в Стамбуле и насильственно изгнать оставшихся греков из Турции в 1964 году.

Фото — издания CONT