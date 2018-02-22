Журналисты не будут иметь права присутствовать и работать в зале заседаний Совета старейшин: пресс-секретарь Мэрии Еревана

После скандальных инцидентов, произошедших в Совете старейшин Еревана в течение последней недели, вчера в беседе с Радио Азатутюн начальник управления информации аппарата столичного муниципалитета Артур Геворгян заявил, что в ходе следующего заседания Совета старейшин, а также всех последующих журналисты не будут иметь права присутствовать и работать в зале заседаний.

Для освещения заседаний городского совета СМИ будет предоставлено отдельное помещение, но не на 5-ом этаже мэрии, где находится зал заседаний, а на первом этаже. Также будет обеспечена прямая трансляция заседаний, возможность пользоваться интернетом, сообщил Геворгян.

По словам начальника пресс-службы мэрии, это не означает, что тем самым орган местного самоуправления пытается ограничить работу СМИ, наоборот, для них будут созданы все условия, и в дни заседаний Совета старейшин перемещение журналистов в здании мэрии будет свободным.

«По крайней мере, согласно предварительному варианту, мы представляем, что должны выделить какое-то конкретное место, откуда они [журналисты — ред.] будут иметь все возможности получать всю информацию, — пояснил Артур Григорян и добавил: — Но никаких ограничений для нахождения журналистов в примыкающем к залу заседаний помещении не будет. Присутствие в зале заседаний не обязательно, это никоим образом не может рассматриваться как ограничение. Журналисты в дни заседаний будут продолжать пребывать в здании в свободном режиме».

На замечание Радио Азатутюн, что часто именно журналисты фиксировали то, как члены фракции правящей Республиканской партии Армении оскорбляют или бросают непристойные реплики в адрес оппозиционной фракции «Еркир цирани», и что после этого ограничения подобные факты больше не будут фиксироваться, Артур Геворгян ответил, что если в прошлом для обеспечения прямого эфира в зале работала всего одна видеокамера, то с этим изменением число видеокамер увеличится.

Радио Азатутюн также поинтересовалось у Геворгяна: разве мэрия не может по собственному усмотрению в напряженной ситуации прервать прямой эфир? «Мы надеемся, что такого не произойдет, но в этом случае, если это перейдет определенные нормы, если выльется в какое-то хулиганство, тогда ведущий заседание может принять решение о прекращении или непрекращении трансляции», — ответил чиновник.

Вопрос регламентирования работы журналистов в здании мэрии мэр Тарон Маргарян поднял 19 февраля и поручил своим подчиненным представить соответствующие предложения. Напомним, это поручение Маргаряна последовало сразу же за инцидентом, имевшим место в мэрии в полдень того же дня, когда имело место препятствование профессиональной деятельности журналистов Радио Азатутюн и телекомпании «А1+». После этого ряд журналистских организаций выступил с заявлением, в котором потребовал от правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту инцидента, а от мэра Тарона Маргаряна призвать руководителя отдела информации и общественных связей аппарата мэрии Артура Геворгяна к строгой ответственности за произвол и злоупотребление полномочиями с целью препятствования деятельности представителей СМИ.

Заявление-жалобу в правоохранительные органы в тот же день подала лидер партии «Еркир цирани» Заруи Постанджян, подчеркнув, что 19 февраля вновь имело место препятствование работе их фракции, журналистам был запрещен вход в кабинет фракции.

Мэр Тарон Маргарян, однако, вчера на встрече с председателем Союза журналистов отметил, что ходтя и не по вине журналистов, но был нарушен существующий порядок входа в здание мэрии, поскольку мэрия включена в список объектов, подлежащих охране со стороны правительства.

Согласно распространенному мэрией сообщению, в ответ на обеспокоенность Сатик Сейранян, а также журналистского сообщества Тарон Маргарян сказал, что недавние события заставили их организовать новый формат сотрудничества между журналистами и муниципалитетом, что не только не будет препятствовать обеспечению прозрачности, но и сделает сотрудничество между мэрией Еревана и СМИ более эффективным.

Радио Азатутюн побеседовало на эту тему с председателем Союза журналистов, которая отметила, что удовлетворена встречей с мэром, ее как председателя Союза журналистов обеспокоила формулировка Маргаряна «регламентирование работы журналистов», которое из уст представителя власти скорее звучит как вмешательство.

«Если мэрия этим шагом как-либо ограничит или воспрепятствует нашей работе, естественно, мы предпримем наши шаги, скажем наше слово. Но они пытались организовать работу, чтобы работа не была нарушена», — пояснила Сатик Сейранян.

Председатель Союза журналистов сказала, что в обсуждении этого нового порядка работы СМИ на территории мэрии должны участвовать представители самого журналистского сообщества. По словам Сейранян, это ее предложение Тарон Маргарян принял.

Между тем, сегодня оппозиционные фракции Совета старейшин раскритиковали новую идею власти, предусматривающую ограничение входа журналистов в зал заседаний.

Член фракции «Елк» Ален Симонян квалифицировал этот шаг как неприемлемый и позорный, отметив, что вместо того, чтобы одернуть членов своей фракции, республиканцы выдворяют из зала заседаний журналистов.

А руководитель партии и фракции «Еркир цирани» Заруи Постанджян сказала, что тем самым делается попытка ограничить свободу слова, между тем, Совет старейшин является выборным органом, а по закону деятельность таких органов является публичной. «Конечно, они избегают видеокамер. Когда видеокамеры все это фиксируют, они уже становятся для них опасными», — сказала оппозиционер.

Сегодня в Генеральной прокуратуре Радио Азатутюн сообщили, что данные, содержащиеся в жалобе Заруи Постанджян в связи с инцидентом 13 февраля, направлены в Следственный комитет для изучения обстоятельств в рамках возбужденного уголовного дела.

А в Следственном комитете сообщили, что дальнейшее ведение предварительного следствия поручено Главному управлению по расследованию особо важных дел.

Советник председателя Следственного комитета Сона Трузян сообщила, что предметом расследования стали опубликованные видеоматериалы, а также жалоба члена Совета старейшин Марины Хачатрян о совершенном в ее отношении сексуальном насилии.

Фото — Радио Азатутюн