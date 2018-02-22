Эрдоган: «Мы должны уметь производить беспилотные танки, и мы это сделаем»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна разработает беспилотные танки, чтобы минимизировать риски для солдат во время боевых действий. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Эрдоган обнародовал план создания нового танка во время выступления на конференции, посвященной пятилетнему плану развития Турции.

«Мы должны уметь производить беспилотные танки, и мы это сделаем… Мы становимся страной, которая принимает эту технологию», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также заявил, что отказ США предоставлять Турции беспилотники в прошлом заставил страну развивать и производить их самостоятельно.

Как известно, Турция проводит военную операцию в сирийском Африне, и, по неофициальным данным, Анкара уже потеряла несколько десятков танков. Недавно сообщалось, что пять турецких военнослужащих погибли во время атаки на танк вблизи города Шейх-Харуца, неподалеку от Африна.

Фото — The Associated Press