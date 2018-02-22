Пресс-секретарям грозит увольнение?

Общественные организации, представляющие интересы журналистского и гражданского общества, не устраивает проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РА «О гражданской службе», который был утвержден в январе правительством, и который пока не включен в повестку заседаний парламента.

Во время вчерашних обсуждений в Центре свободы информации председатель центра Шушан Дойдоян отметила, что законопроект представляет собой вызов достижениям прошлых десяти лет: «Сфера связей с общественностью в Армении уже состоявшаяся. В государственных органах действуют соответствующие структуры, которые координируют связи с прессой и общественностью. Однако нас беспокоит то, что будет нанесен серьезный удар по проведенной в прошедшие десять лет работе. Будет жаль, если из-за изменений в законе сферу покинут, например, некоторые пресс-секретари госструктур».

Во время обсуждений было отмечено, что в проекте было изъято положение о возрастном цензе пресс-секретаря. Прежде он начинался с 30-летнего возраста, однако у правозащитников нет гарантий, что эта часть проекта вновь не подвергнется изменениям. По проекту, пресс-секретарь должен иметь, как минимум, трехлетний стаж работы в сфере связей с журналистами и общественностью. Кроме того, должность пресс-секретаря соискательская, то есть, можно сказать, назначаемая, и, следовательно, в случае смены министра, новый министр решает, продолжит ли работу пресс-секретарь бывшего министра. Министр будет решать также, какие профессиональные критерии должен иметь пресс-секретарь.

«А вас не беспокоит то, что судье 28 лет? То есть, 28-летний будет решать, виновен человек или не виновен? Этим примером я хочу сказать, что лучше не устанавливать возрастной ценз, или же установить, скажем, 25-летний возраст», – сказала Шушан Дойдоян.

Добавим, по поводу проекта упомянутого закона Центр свободы информации до пятницы представит предложения в Национальное Собрание Армении.