Артак Зейналян: «1-го марта мы видели на улице человеческую челюсть и язык, но у всех 10 погибших языки были на месте»

Как мы уже сообщали, вчера в парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам обсуждался проект «Елк» относительно 1-2 марта 2008 года. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян представил проект заявления парламента в связи с 10-й годовщиной событий 1 марта.

Проект стал поводом, чтобы члены комиссии вспомнили обвинения, предъявленные заключенным по делу «Первого марта». Артак Зейналян вспомнил, что десятки тысяч человек подверглись административному аресту, были дела, когда обвинения обосновывались тем, что «человек являлся членом партии «Республика», а значит…». По словам Зейналяна, имели место судебные акты, нарушавшие саму суть правосудия. Он сравнил эти акты с приговорами 1937 года, когда людей расстреливали и ссылали.

Рассказывая обо всем этом, Зейналян подчеркнул, что в проекте предлагается поднять дела оппозиционеров, активистов и пересмотреть судебные акты, а именно – акты Пашиняна, Арзуманяна, Манукяна, и всех остальных: «Сейчас в ЕСПЧ все коммуникации по этим делам – Смбата Айвазяна, Мушега Сагателяна, завершены. Армения может упредить и пересмотреть. Для этого есть правовая основа, нарушено право».

Зейналян также сказал, что в Армении нет мер правовой защиты против неэффективного предварительного следствия, каковая есть, например, в России. И потому они хотят, чтобы парламент выступил с посланием к исполнительной власти. Согласно Зейналяну, это может иметь более ощутимые последствия в более короткие сроки, чем признание Геноцида.

Примечательно то, что в той части проекта, где говорится о предоставлении компенсации родственникам пострадавших, приводится формулировка – «по меньшей мере, 10 погибших», а не именно «10 погибших». «Я являюсь представителем девяти из 10 жертв. У меня имеются судебно-медицинские заключения по всем этим жертвам, но ни у одной из этих жертв не был оторван язык. Однако на улице мы видели человеческую челюсть и язык. Мы видели, как машина марки «Нива» совершает наезд на человека, но мы не знаем кто это. После такого наезда человек не мог остаться в живых. Погибших скрывают, и поэтому мы говорим – «по меньшей мере, 10 жертв».