«Пока не появятся правовые основания для возобновления дел – этого не произойдет»: Костанян – Пашиняну о проекте по делу «1 Марта»

Вчера в постоянной комиссии Национального собрания Армении по государственно-правовым вопросам обсуждался проект блока «Елк» о событиях 1-2 марта 2008 года. Глава фракции «Елк» Никол Пашинян представил проект заявления парламента в связи с 10-й годовщиной событий 1 марта.

Депутат от РПА, бывший генпрокурор Геворг Костанян заявил, что события 1 марта для них очень болезненны и вызывают стыд, но проект должен получить отрицательное заключение. «Представьте хоть 200 законопроектов, пока не появятся правовые основания для возобновления дел – этого не произойдет», – подчеркнул он. Эдмон Марукян в качестве подсказки бросил со стороны реплику, мол, добавьте, что этого не случится, пока не произойдет смена власти.

Костанян отметил, что их заботит все, что связано с 1 марта. И отмеченные в проекте пункты, имеющие политический характер, совершенно не направлены на устранение тревог: «Я не то чтобы не согласен с утверждениями в этом заявлении, но отсутствует целесообразность этого заявления. Целесообразность не в политическом плане, заявление нецелесообразно с точки зрения решения проблем».

Пашинян, в свою очередь в своем выступлении сказал, что если Костанян желает говорить в правовой плоскости, то он готов продолжить разговор и в юридическом аспекте. Следствие продолжается уже 10 лет, есть виновные полицейские, есть люди, которые находятся под обвинением уже 7-8 лет, и судебная система РА не выносит окончательный вердикт – виновны ли они, в конце концов, или не виновны. «Скажу о приговоре в моем отношении, в основе предварительной версии лежало то, что я подвергал людей нейролингвистическому воздействию и подталкивал их к действию. Я не понимаю, вот уже 6 лет парламентское большинство подвергается нейролингвистическому воздействию, почему же оно на них не действует? Может им сделали прививку, каждое утро перед сессией делают укол, и никто не подвергается воздействию?».

Затем он перешел к замечаниям по сути дела. «Роберт Кочарян сказал, да что вы говорите, есть тысячи километров видеозаписей, по часам расписано, все вдохи и выдохи, даже мышь не проскользнет вне объектива… Был ли допрошен этот человек? Господин в недавнем прошлом генеральный прокурор, вы в курсе, сколько всего снимала СНБ, вы хоть раз сходили в СНБ и поинтересовались, чтобы вам представили видеозаписи?.. Конечно, вы этого не сделали. Допросили ли вы Сержа Саргсяна, Овика Абрамяна, по поводу открытого в Минобороны альтернативного предвыборного штаба Сержа Саргсяна, выявили обстоятельства?.. Вы выяснили, что это был за штаб?».

Костанян в связи с компенсацией сказал, что родственники лиц [пострадавших] «1 марта» могут воспользоваться своими правами. Пашинян сказал: «Вы были генеральным прокурором, вы встречались с родственниками погибших 1 марта, вы же говорите, что это наша боль, что как среднестатистический гражданин вы переживаете и вас интересует этот вопрос. Почему тогда генеральный прокурор не сказал, что … большинство принимает, компенсирует…».

Говоря о группе по сбору фактов, Костанян отметил, что она должна быть дать свое заключение и быть распущена, поэтому не распускать ее было бы незаконно. Пашинян ответил, что имеет в своем распоряжении данный документ, и цели группы были совершенно иными, а группа не выполнила даже одного процента из этих целей.

Подробности — в видеоматериале:

Ведущий заседание комиссии депутат Рустам Махмудян отметил, что группа по сбору фактов не могла функционировать бесконечно. Проект «Елк» был поставлен на голосование и, как и ожидалось, был отклонен. Комиссия вынесла отрицательное заключение.