Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 20:54 | Февраль 21 2018
20:54 | Февраль 21 2018

Анкара предупредила сирийские проправительственные войска о «серьезных последствиях» в Африне

Анкара предупредила сирийские проправительственные войска о «серьезных последствиях» в Африне

Турция предупредила сирийские проправительственные войска, которые заходят в подконтрольный курдам регион Африн, о «серьезных последствиях». Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Конвой из 40-50 автомобилей сирийских проправительственных сил пытался вторгнуться в регион Африн, но после артиллерийского обстрела турецкими войсками отступил», — заявил представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Любой шаг режима или иных элементов в этом направлении, безусловно, будет иметь серьезные последствия», — сказал Ибрагим Калин на пресс-конференции.

Он также сказал, что Турция не ведет прямых переговоров с сирийским правительством, но ее сообщения передаются опосредованно.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, сообщил, что в течение ночи турецкие войска продолжали наступление и обстреляли, в частности, город Африн.

Во вторник проправительственные сирийские силы вошли в подконтрольной курдам регион Африн.

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия начнет осаду сирийского города Африн в ближайшие дни и они намерены вытеснить оттуда курдские «Отряды народной самообороны» (YPG).

Анкара называет YPG «террористами», считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Фото — TRT

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Рубрики: Военные, Международные

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