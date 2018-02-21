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19:57 | Февраль 21 2018

Глава МИД Украины: Киев готов почтить память польских жертв на Волыни

Глава МИД Украины: Киев готов почтить память польских жертв на Волыни

Радио Свобода. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую трагедию, но, по его словам, подобные шаг должна предпринять и Польша. Об этом он заявил на пресс-конференции с Министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном.

По словам Климкина, польские власти путём принятия новых законов пытаются переписать историю и создать особое восприятие прошлого страны. Глава украинского МИДа призвал Варшаву к «историческому диалогу».

Так называемый «закон о Холокосте» был принят в Польше в конце января. Он предполагает тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов и за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны.

Документ еще на стадии обсуждений в парламенте вызвал волну критики. Закон осудили на Украине, в Израиле и Соединенных Штатах. В частности польским законодателям вменяют одностороннюю трактовку исторических событий.

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Рубрики: Европа, Международные

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