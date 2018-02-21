Давид Арутюнян не согласен с тем, что борьба с коррупцией неэффективна

Часто звучат оценки, что в борьбе с коррупцией не видно никаких результатов, сказал вчера министр юстиции Армении Давид Арутюнян, представляя в пресс-центре правительства итоги мероприятий, осуществленных в рамках борьбы против коррупции.

«Борьба против коррупции не относится к той борьбе, чтобы ее результаты стали видны в течение одного месяца. Однако когда я указываю предпринятые нами шаги, это должно вам подсказать, повлияет ли это положительно на процесс».

Министр отметил, что в прошлом году с целью борьбы против коррупции было предпринято шесть шагов. В частности, криминализация незаконного обогащения, ограничение наличных сделок, внедрение таких инструментов, как декларация имущества и доходов.

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Aravot.am, заметив, что представители международных структур, говоря о коррупции в нашей стране, указывают конкретно на судебную систему, из-за которой, возможно, избегают инвестировать в нашу страну, напомнил господину Арутюняну, что когда несколько лет назад повышали зарплаты судьям, аргументом была именно борьба с коррупцией. В ответ господин Арутюнян сказал, что не согласен с той мыслью, что международные структуры утверждают, будто коррупция в судебной системе не уменьшилась. С его слов, по инициативе Евросоюза проведен опрос общественного мнения, и, согласно результатам, в нашей стране налицо тенденция роста доверия: «Если вы меня спросите, изменилась ли судебная система, то, как работавший и ранее министром юстиции, заверяю, что ответ вновь однозначный: да, изменилась существенно».

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