Генерал Бен Ходжес — Грузии: «Купите же такое оружие, чтобы стать непереваримым куском для России!»

Грузинформ. «Грузия имеет солдат высшего класса. Поэтому все хотят ехать в миссию в Афганистан вместе с грузинскими солдатами», – заявил генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, выступая в Центре анализа европейской политики в Вашингтоне.

Генерал Ходжес считает, что «Грузии больше не надо ничего доказывать, чтобы заслужить членство альянса». «Это было особенно заметно во время военных учений летом прошлого года. Кроме того, разумеется, важно продавать Грузии «Джавелин»», — заявил генерал в интервью «Голосу Америки».

«Грузии не нужны большое количество воздушных сил или большие системы вооружения, которые стране было бы тяжело содержать. Вместо этого она должна думать о том, чтобы продержаться до тех пор, пока не придут на помощь друзья», — отметил Ходжес, который был главнокомандующим Европейской армии США.

«Все должны видеть, что мы поддерживаем Грузию и что мы готовы к такому действию, если когда-либо возникнет в этом потребность. Мы также хотели выяснить — сколько времени потребуется для определенных действий», — сказал генерал.

«В минувшем году мы много работали с Грузией в отношении того, какая реакция должна быть у страны на возможную атаку России — как известно, нельзя это исключить. Как можно использовать ландшафт, системы вооружений, препятствия, мины и подобные методы для того, чтобы причинить России достаточно боли и сделать Грузию куском, который она не переварит… Купите же такое оружие, чтобы стать непереваримым куском для России!», — заявил Бен Ходжес.