Азербайджан «объявил в розыск» главу Комиссии Ай Дата Европы Гаспара Карапетяна

Режим Алиева в Азербайджане принял решение «возбудить уголовное дело» против руководителя Комиссии Ай Дата Европы Гаспара Карапетяна.

Как передает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, в Главном следственном управлении по тяжким преступлениям, на основании решения суда избрана мера пресечения в виде ареста в отношении руководителя действующей в Бельгии «Федерации европейских армян за справедливость и демократию» Гаспара Карапетяна, который в течение 2014-2018 гг, цитата, «в составе организованной группы повторно незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики с территории Армении, посетил Ханкенди и другие населенные пункты с целью пропаганды «Нагорно-Карабахской Республики». В связи с подозрениями в открытых призывах против суверенитета Азербайджана, направленных на раскол территориальной целостности, 20 февраля 2018 года ему было предъявлено обвинение по статьям 281.2. (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2. (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики в составе организованной группы). К.Карампетян (так в тексте. — ред «Аравот») объявлен в международный розыск по линии Интерпола».

«Генеральная прокуратура Азербайджана, в целях защиты прав и интересов граждан, продолжит принимать необходимые меры в отношении лиц, осуществляющих незаконную деятельность на нашей территории», — говорится в сообщении.