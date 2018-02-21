Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 18:32 | Февраль 21 2018
18:32 | Февраль 21 2018

Глава Управления по госимуществу Арман Саакян — о напряженных отношениях с Кареном Карапетяном

Глава Управления по госимуществу Арман Саакян — о напряженных отношениях с Кареном Карапетяном

Глава Управления по госимуществу Арман Саакян заявил вчера в беседе с журналистами, что в его отношениях с премьер-министром Кареном Карапетяном нет напряженности.

Один из журналистов напомнил о поручении премьер-министра Арману Саакяну «выйти из статуса чиновника» и стать более инициативным в своей работе.

Арман Саакян заявил, что отношения между ним и премьер-министром являются «коллегиальными, хорошими, позитивными», а о том, что их совместная работа является результативной, свидетельствуют показатели управления государственным имуществом.

Кстати, Арман Саакян не считает, что он работает как чиновник.

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Рубрики: Политика, Экономика

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