Глава Управления по госимуществу Арман Саакян — о напряженных отношениях с Кареном Карапетяном

Глава Управления по госимуществу Арман Саакян заявил вчера в беседе с журналистами, что в его отношениях с премьер-министром Кареном Карапетяном нет напряженности.

Один из журналистов напомнил о поручении премьер-министра Арману Саакяну «выйти из статуса чиновника» и стать более инициативным в своей работе.

Арман Саакян заявил, что отношения между ним и премьер-министром являются «коллегиальными, хорошими, позитивными», а о том, что их совместная работа является результативной, свидетельствуют показатели управления государственным имуществом.

Кстати, Арман Саакян не считает, что он работает как чиновник.