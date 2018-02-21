Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 17:35 | Февраль 21 2018
17:35 | Февраль 21 2018

Никакое регулирование не может приводить к помехам в работе журналиста или формированию такого общественного восприятия: Арман Татоян

Никакое регулирование не может приводить к помехам в работе журналиста или формированию такого общественного восприятия: Арман Татоян

Вопросы, связанные с освещением заседаний Совета старейшин Еревана и организации работы журналистов в здании мэрии, находятся в центре внимания Защитника прав человека.

Прозрачность и надлежащее освещение деятельности Ереванского Совета старейшин является важной гарантией общественного доверия к данному органу и права граждан на получение информации. Журналист является носителем этой важной общественной функции.

Высокая ответственность и призвание журналиста действовать в соответствии с законом и добросовестным отношением к работе обязывают представителя государства руководствоваться добропорядочностью журналиста, его добросовестностью и честностью.

Защитник прав человека принимает к сведению разъяснение мэрии Еревана о том, что организация работы журналиста в здании мэрии и регулирование освещения заседаний совета не создадут препятствий для журналистов, и по-прежнему будут поддерживаться принципы открытой и прозрачной работы.

Никакое регулирование не может приводить к помехам в работе журналиста или формированию такого общественного восприятия.

Отдел связей с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Право, Пресса

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда