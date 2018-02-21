Может ли США посчитать российскую военную базу в Гюмри «существенной сделкой»?

Экс-министр иностранных дел НКР Арман Меликян не поделится своим новыми подходами по арцахскому урегулированию с властями РА и Арцаха: они не заинтересованы

– Есть информация, что США проинформировали правительство Армении — если будут подписаны существенные сделки с компаниями военно-промышленного комплекса России, то Армения столкнется с американскими санкциями. Известно, что армянская сторона оружие покупает в основном у РФ. Насколько серьезными могут быть эти «угрозы» и какими могут быть последствия для Армении?

– В настоящее время политика США и ее стратегических союзников направлена на устранение сформировавшихся еще в советское время зон влияния на Ближнем и Среднем Востоке. Этот процесс включает в себя, в том числе и регион Южного Кавказа. Процесс продвигается поэтапно, и если на первом этапе планировалось ослабление государственности и вооруженных сил стран, являющихся первичной военной угрозой для Израиля – Ирака, Ливии, Египта, Сирии и Йемена, то сейчас мы можем считать начавшимся второй этап данного процесса, целью которого будет существенное или полное сокращение влияния России или Ирана в этих регионах, а также срыв существующего сегодня стратегического, военно-политического взаимодействия между этими странами. Вероятность применения санкций по отношению к Армении необходимо оценивать именно в контексте усилий официального Вашингтона с целью достижения вышеперечисленных целей. С этой точки зрения американская администрация может посчитать «существенной сделкой» не только покупаемые у России и весьма необходимые армянской армии вооружения, но и даже средства, выделяемые из госбюджета РА на содержание российской военной базы в Гюмри, или на обеспечение деятельности российских пограничников на армяно-иранской и армяно-турецкой границах на основе межгосударственного договора, подписанного в 1992 году, а также незаконную деятельность российских пограничников в аэропорту «Звартноц».

– До этого был опубликован так называемый «Кремлевский доклад», в котором есть и армянские фамилии тоже, а один из этих бизнесменов осуществляет в Армении инвестиционные проекты. Этот список пока еще является предупреждающим, имена тех, кто находится в санкционном списке, будут опубликованы в ближайшее время. Получается, что Армения косвенным образом продолжит чувствовать на себе влияние антироссийских санкций. Есть ли сегодня необходимость в пересмотре геополитических подходов и существуют ли для этого возможности?

– На мой взгляд, к людям, чьи имена есть в этом списке, подход американских властей не будет одинаковым. По всей вероятности, все же, прямые инвестиции разбогатевших в России и оказавшихся в санкционном списке наших соотечественников будут поощряться. Тем не менее, попытки установления монополий в сферах, важных с точки зрения обеспечения безопасности, могут столкнуться с жесткой реакцией и стать причиной индивидуальных санкций.

– В Армении поднялся большой шум и из-за доклада службы национальной разведки США, в котором говорилось о возможной эскалации в зоне арцахского конфликта в 2018 году, и особо подчеркивалась негативная роль РФ, вооружающей стороны. Интересно, что в докладе ничего не говорится о том, что и Израиль тоже продает Азербайджану огромное количество вооружений.

– Этот доклад нужно рассматривать исключительно с точки зрения целей региональной стратегии США: возобновление широкомасштабных боевых действий в зоне конфликта станет угрозой перспективам дальнейшего военного присутствия России на Южном Кавказе, независимо от того, какая из конфликтующих сторон одержит победу на поле боя. Это в том случае, конечно, если Россия сама не выступит с инициативой изменения ситуации при помощи применения оружия и укрепления собственных позиций. Но использование этого сценария в любом случае будет иметь серьезные риски для Москвы, тем более, что в настоящее время едва ли можно добиться желаемого результата без активной поддержки Ирана именно на территории Южного Кавказа. Между тем, на мой взгляд, российская сторона вовсе не заинтересована в том, чтобы позволить рост фактического влияния и активности Ирана в регионах к северу от реки Аракс. Что касается отсутствия упоминания в докладе факта продажи израильского оружия Азербайджану, то это меня не удивляет. Насколько я понимаю, официальный Баку рассматривается как уже вовлеченный союзник в будущих действиях против Ирана.

– Примечательно, что сотрудники администрации Трампа предложили прекратить военную помощь, предоставляемую Азербайджану и Армении начиная с 2019 года, и помощь США Армении и Азербайджану впредь будет экономической. Как к этому нужно относиться?

– С точки зрения объемов финансирования американская военная помощь Армении и Азербайджану небольшая. В этом контексте это предложение, вероятно, носит символический характер. Его реализация покажет, что Соединенные Штаты привержены делу содействия миру в регионе, а не расширению военных возможностей конфликтующих сторон. Таким образом, с одной стороны, Вашингтон официально предупреждает о возможном возобновлении военных действий, с другой стороны, заявляет о политике отказа от даже маленького военного содействия сторонам.

– Армянская сторона продолжает с иронией относиться к угрозам Алиева захватить Ереван и Зангезур. Но в 2016 году мы убедились, что, несмотря на пропагандистский характер этих заявлений, Азербайджан способен пойти на провокацию. Вы предлагали новые подходы в арцахском урегулировании. Может, настало время представить их армянскому руководству?

– Насколько мне известно, один из азербайджанских чиновников дополнительно прокомментировал заявление Алиева. Согласно его версии, господин Алиев имел в виду не военную агрессию против Еревана и Зангезура, а восстановление исторического присутствия азербайджанского этнического элемента на территории Армении – мирным путем. Как заявление Алиева, так и сделанные к нему комментарии из уст азербайджанских чиновников с политической точки зрения весьма интересны и должны стать сигналом для руководства армянской стороны – с точки зрения существенного пересмотра своих позиций. Что касается предложений, подготовленных нашей командой, то со стороны государственных структур пока еще нет заинтересованности в них. Они или не хотят, или не могут предпринять конкретные шаги, продолжая перспективу урегулирования конфликта связывать исключительно со сценарием по сдаче двух третей нынешней территории Арцаха противнику, представляя это как единственно возможный вариант для достижения мира. Я не могу заставить этих людей изменить свой подход, если они лично не заинтересованы в использовании другого варианта. Они должны иметь желание изменить этот неблагоприятный исход для нас и выступать в качестве ответственного партнера для выполняющей свою профессиональную работу команды. Только тогда можно будет достичь приемлемых для нас результатов и достойного, прочного мира.

Беседу вела Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

17.02.2018г