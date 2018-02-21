Воинствующая квадратность

Сейчас время Великого поста, и мне порой встречаются люди, которые чрезвычайно скрупулезны и догматичны только в одном – в еде. Они постоянно теребят себя и других вопросом – а это можно, а это нельзя, а ничего, что эта картошка лежала на столе рядом с этой рыбой. И тому подобное. Мне кажется, что на такие мелочи вообще не следует тратить время и умственную энергию. А тем более, следить за другими, мол, вот, ты делаешь это, и не делаешь вот этого, а значит ты… Нам только этого не хватало, чтобы мы и в этом вопросе стали друг другу следователями и судьями. Во время поста и при выходе из поста важно то, чтобы человек мог контролировать себя, и это делается не столько для того, чтобы съесть или не съесть то или другое, сколько для того, чтобы обуздывать мысли, ставя преграды перед мыслями, недостойными и не приличествующими человеку. Можно месяцами есть только капусту, и быть злым, завистливым и нетерпимым. Догматизм при выполнении ритуалов является одним из проявлений той же нетерпимости.

В последнее время в интернете я часто сталкиваюсь с такой «мудростью», мол, ни один атеист себя не взрывал и не организовал походы против другой религии. Это, мягко говоря, не вполне соответствует действительности. Были атеисты, которые взрывали церкви и мечети, подвергали преследованиям верующих и священнослужителей. Российские большевики, например, называли себя «воинствующими атеистами». Конечно, есть атеисты, которые живут без веры, но не подвергают нападкам верующих. Как говорится, Бог им в помощь.

Проблема, следовательно, заключается не в принадлежности к атеистам или верующим, а в отсутствии догматичности и воинственности. Для общества воинствующий христианин, мусульманин или атеист представляют одинаковую опасность. Но это не значит, что данные религии, или то же безверие, являются сами по себе злом. Если можно представить человека, который, помимо произведений Моцарта, не желает слушать какую-либо другую музыку, этот человек, на мой взгляд, имеет отклонения. Но такие «сдвинутые» люди (если они есть) не могут умалить гениальность Моцарта.

Самая благодатная почва для догматизма – это, конечно, политика, партийность. В Армении мне не встречался ни один член партии, который признал бы, что его партия в течение последних 10 или 20 лет совершила какую-либо ошибку. Любой нюанс в оценке, который позволит думать, что у говорящего есть некоторые сомнения относительно непогрешимости и всезнайства их «лидера», воспринимается как самое ужасное оскорбление. Партия подразумевает «квадратность». Кстати, а почему нет воинствующих буддистов?