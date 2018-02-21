Эксперты «Атлантического совета» США — о новых обвинениях спецпрокурора Мюллера против России

Голос Америки. Обвинительное заключение, переданное в пятницу Большому жюри присяжных окружного суда Вашингтона, стало первым документов, в котором на основании собранных доказательств утверждается, что одной из целей кампании, организованной Кремлем, была «поддержка кандидата Дональда Трампа».

По мнению экспертов влиятельного «Атлантического совета», публикация этого документа свидетельствует о том, что следователи из группы специального прокурора Мюллера нашли «неопровержимые доказательства» вмешательства Москвы в избирательную гонку в США.

Грэм Бруки (Graham Brookie), заместитель директора Digital Forensic Research Lab:

«Обвинительное заключение основано на тех же фактах, которые раньше были собраны и представлены в Докладе разведывательного сообщества США в январе 2017 года…

Правительство США также пришло к выводу, что операция по вмешательству (в выборы) могла быть организована только на самом высоком уровне в правительстве Путина. Упоминание в обвинительном заключении таких близких к Владимиру Путину фигур, как Евгений Пригожин, дополнительно поддерживает эту версию…

Обвинительное заключение является формальным шагом в судебной системе США…Иными словами, не стоит ожидать, что тринадцать граждан России, (представители) трех российских компаний или печально известной Петербургской фабрики троллей, в ближайшее время предстанут перед судом в США. Россия их не выдаст.

Вывод заключается в том, что Мюллер продолжит свое расследование, но (сейчас) мы можем объективно исключить любые сомнения, даже если они были, в том, что Россия предприняла систематические усилия для того, чтобы подорвать основу государственного управления в США».

Майкл Карпентер (Michael Carpenter), старший эксперт Dinu Patriciu Eurasia Center:

«Обвинительное заключение, представленное специальным прокурором Робертом Мюллером, переводит основное внимание в расследовании с «информационной войны», организованной Россией, на «игру», проведенную на территории Соединенных Штатов. Обвинение подтверждает, что российские участники (кампании) физически приезжали в Соединенные Штаты для сбора информации и выбора лучших целей для своих информационных операций. Как я говорил раньше, это не была дистанционная операция, и сейчас у нас есть доказательства этого.

Очень важно, что обвинительное заключение также демонстрирует, что российские информационные операции проводились не только в виртуальном пространстве. Они смогли оказать влияние на поведение граждан США, например, на их решение принять участие в демонстрациях… Не будет преувеличением предположить, что эти операции оказали влияние и на голосование, особенно путем оказания давления на некоторые категории населения».

Эвелин Фаркас (Evelyn Farkas), старший советник Future Europe Initiative:

«Это очень важная демонстрация гражданам Америки того, что у нас имеются судебные перспективы доказательства того, что Россия активно вмешивалась в наши выборы, используя для этого нащи социальные сети».

Дэниел Фрид (Daniel Fried), почетный эксперт Future Europe Initiative:

«Обвинительное заключение демонстрирует… как Соединенные Штаты могут использовать уголовное законодательство для защиты нашей демократии от российской (и другой) агрессии.

Уголовное законодательство является можным инструментом, но это лишь один из инструментов, которыми мы располагаем. Санкции уже были введены против основателя и главы «Фабрики троллей» Евгения Пригожина, а закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) позволяет ввести их и против тех, кто несет ответственность за вмешательство в выборы и кампанию дезинформации».

Фото — Голос Америки