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11:35 | Февраль 21 2018

МИД Франции призывает стороны Карабахского конфликта: воздерживаться от усиливающих напряженность заявлений или действий

МИД Франции призывает стороны Карабахского конфликта: воздерживаться от усиливающих напряженность заявлений или действий

Франция в полной мере участвует в поиске решения нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, заявило вчера Министерство иностранных дел этой страны. Об этом передает Радио Азатутюн.

В ответ на вопрос о том, какова позиция официального Парижа в связи с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 февраля о том, что Ереван и Зангезур — это «азербайджанские исторические территории» и что азербайджанцы «должны вернуться на свои исторические земли», МИД Франции в опубликованном на своем официальном сайте сообщении также призвал стороны конфликта добросовестно работать в направлении нахождения решения путем переговоров, «в особенности воздерживаясь от любого заявления или действия, которое может усилить напряженность».

Напомним, президент Армении Серж Саргсян назвал бредом вышеупомянутые заявления Алиева и обратил на них внимание сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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Рубрики: Европа, Международные

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