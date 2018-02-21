«Нас должно беспокоить то, что мы не завершили последний этап карабахского движения»: Степан Сафарян

«Будет ли карабахское движение вечным или нет? Имело ли это движение начало и конец, должно ли было закончиться тем, что было включено в его повестку, была решена проблема? Могу сказать, что отчасти», – отметил политолог Степан Сафарян в ходе вчерашних обсуждений в Национальном пресс-клубе на тему «Вопросы Карабахского движения, историко-политическое значение и итоги». По его словам, движение действительно сумело проявить высокую гибкость, изменив в правильное время повестку и задачи.

Однако, по словам г-на Сафаряна, в ходе движения была совершена серьезнейшая ошибка, последствия которой мы пожинаем по сегодняшний день, это единоличная власть. «Идея создания сильного государства очень плавно трансформировалась в идею о создании сильной власти и была сформирована единоличная власть с тенденциями к авторитаризму … велась неприкрытая пропаганда по принижению достижений движения, и я не знаю, носило это организованный характер или нет. Если движение привело к идее независимого государства, то в последние годы пропаганда привела к восприятию независимости в качестве относительной ценности, идее, что не бывает абсолютно независимых государств, и шаг за шагом стала отторгаться идея Движения. Празднование всего можно отмечать с большим размахом, но не тридцатилетнюю годовщину Карабахского движения – это «трагедия». Этот год должен стать годом празднования юбилея движения самым должным образом ».

Он также отметил, что мы должны гордиться Карабахским движением и проанализировать, но пытаться дать ему продолжение бессмысленно, поскольку оно завершено. «Нас должно беспокоить то, что мы не завершили последний этап карабахского движения, мы можем сказать, что рано или поздно независимость Арцаха будет признана. Но когда она будет признана, движение показало то, что ни одно поколение не должно перелагать ненужное бремя на следующее поколение, так как для поколения 1988-го года было тяжелым бременем взвалить на свои плечи очистку от всего все мусора истории».