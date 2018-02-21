Почему глава Минюста Давид Арутюнян уволил главу УИУ Артура Осикяна?

Министр юстиции Давид Арутюнян, комментируя вопрос об увольнении начальника Уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Артура Осикяна, сказал, что г-н Осикян ввел множество новшеств в подотчетной ему системе, но, как и любой другой работник, у него были свои недостатки.

«Нет таких работников, которые работали бы безупречно, в том числе и я. Иногда вы ставите задачу сменить человека, потому что вы хотите подойти к проблеме по-новому. Пришло время по-новому взглянуть на данную систему и предпринять шаги для продвижения вперед».