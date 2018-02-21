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13:53 | Февраль 21 2018

Почему глава Минюста Давид Арутюнян уволил главу УИУ Артура Осикяна?

Почему глава Минюста Давид Арутюнян уволил главу УИУ Артура Осикяна?

Министр юстиции Давид Арутюнян, комментируя вопрос об увольнении начальника Уголовно-исполнительного управления Минюста Армении Артура Осикяна, сказал, что г-н Осикян ввел множество новшеств в подотчетной ему системе, но, как и любой другой работник, у него были свои недостатки.

«Нет таких работников, которые работали бы безупречно, в том числе и я. Иногда вы ставите задачу сменить человека, потому что вы хотите подойти к проблеме по-новому. Пришло время по-новому взглянуть на данную систему и предпринять шаги для продвижения вперед».

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Рубрики: Политика

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