Давид Арутюнян по поводу заявления мэрии Еревана и регулировании работы журналистов: видео

Aravot.am вчера спросил у министра юстиции Давида Арутюняна, не считает ли он, что решение правительства о проведении заседаний в закрытом режиме представляет собой плохой пример для мэрии Еревана, поскольку мэрия днем ранее также объявила, что собирается пересмотреть работу журналистов в их структуре.

Давид Арутюнян в ответ сослался на международный опыт, согласно которому заседания местных органов власти всегда стремятся проводить более открыто и прозрачно, а заседания правительства в закрытом режиме. Он не посчитал правильным сравнение с заседаниями правительства и отметил, что заседания Совета старейшин больше схожи с работой законодательного органа, чем исполнительной власти.

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Касаясь инцидента, имевшего место в Совете старейшин Ереване, министр юстиции сказал: «Я осуждаю любые неблаговоспитанные, неприемлемые для нашей культуры действия, которые, к сожалению, в данном случае были проявлены обеими сторонами».

Что касается вопроса о том, ощущает ли министерство свою долю вины, что если бы проблема была решена своевременно, то подобный инцидент не имел бы места, министр ответил, что нет необходимости примитивизировать этот вопрос: «Если так подходить к любому вопросу, это означает, что если, предположим, какие-то личности совершают непристойные действия, которые могут позволить себе явиться в Совет старейшин с канализационной водой, сможем ли мы изменить каким-то шагом их мышление? То, что произошло на заседании совета, несовместимо с нашей культурой. Я думаю, что обе стороны не должны были вести себя так».