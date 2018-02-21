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12:19 | Февраль 21 2018

Арам Абраамян презентует свою книгу «Немецкий квинтет»

Арам Абраамян презентует свою книгу «Немецкий квинтет»

Сегодня 21 февраля в 17:00 в Музее-институте имени Комитаса в Ереване состоится презентация книги «Немецкий квинтет», автором которой является главный редактор газеты «Аравот» Арам Абраамян.

В своей книге музыковед, кандидат-искусствовед Арам Абраамян рассказывает о жизни и творчестве пяти великих композиторов немецкой культуры XIX века – Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса и Брукнера. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Автор посвятил книгу «Немецкий квинтет» памяти дирижера Давида Ханджяна.
Вход свободный

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Рубрики: Культура, Общество

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