Арам Абраамян презентует свою книгу «Немецкий квинтет»

Сегодня 21 февраля в 17:00 в Музее-институте имени Комитаса в Ереване состоится презентация книги «Немецкий квинтет», автором которой является главный редактор газеты «Аравот» Арам Абраамян.

В своей книге музыковед, кандидат-искусствовед Арам Абраамян рассказывает о жизни и творчестве пяти великих композиторов немецкой культуры XIX века – Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса и Брукнера. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Автор посвятил книгу «Немецкий квинтет» памяти дирижера Давида Ханджяна.

Вход свободный