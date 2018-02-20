Не ответ, а упреждение: США направили второй эсминец в Черное море

ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море в рамках усилий по противодействию усиленному присутствию России в этой акватории, заявил представитель американских военных.

Россия усиливает свои вооруженные силы в этом регионе после захвата украинского Крыма в 2014 году, с которым не согласилось подавляющее большинство международного сообщества.

В субботу ракетный эсминец «Карни» присоединился к эсминцу «Росс» в Черном море для «проведения операций по безопасности на море», говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, который отвечает за военно-морские операции в регионе.

Ситуация, когда в Черном море находятся два корабля ВМС США, сложилась впервые с июля 2017 года.

«Наше решение направить сразу два корабля для работы в Черном море носит упреждающий, а не ответный характер», – заявил командующий 6-м флотом вице-адмирал Кристофер Грейди.

«Мы самостоятельно определяем темпы и сроки нашей работы в этом стратегически важном регионе, – сказал Грейди. – Постоянное присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу твердую приверженность региональной стабильности, безопасности на море наших партнеров в Черном море и коллективной обороне наших союзников по НАТО».

В воскресенье Россия объявила о направлении своих кораблей в регион. Министерство обороны РФ выпустило заявление, в котором говорилось, что российский фрегат «Адмирал Эссен» и два патрульных корабля вошли в Черное море для проведения учений.

Представитель Пентагона сообщил CNN, что решение направить в Черное море эсминцы «Карни» и «Росс» было частью усилий по «снижению восприимчивости России» к присутствию американских вооруженных сил в Черном море, расположенном между Восточной Европой, Кавказом и Западной Азией.

Два американских военных чиновника, базирующихся в Европе, заявили CNN, что Москва особенно восприимчива к военным операциям США в Черном море, учитывая ее недавние шаги по милитаризации Крыма.

Представители США и НАТО в последние годы обвиняли Москву в размещении в Крыму крупного военного контингента и большого количества военной техники.

На снимке — эсминец «Карни» (фото — Голос Америки)