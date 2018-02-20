30 лет скинувший азербайджанское иго свободный Арцах развивается ускоренными темпами: Серж Саргсян

Послание Президента Сержа Саргсяна по случаю Дня возрождения Арцаха и 30-летия Карабахского движения

Дорогие соотечественники,

Внеочередная сессия облсовета Нагорного Карабаха 20 февраля 1988 года приняла решение, которым выразила волю арцахцев к свободному самоопределению. Три десятилетия назад к справедливому требованию и борьбе Арцаха присоединилось всё армянство. Сегодня мы отмечаем 30-летний юбилей этого исторического поворотного события, которое Республика Арцах по праву провозгласила Днём возрождения Арцаха.

Более того, он стал днём возрождения армянского народа. Монте правильно говорил, когда утверждал, что если бы мы потеряли Арцах, перевернули бы последнюю страницу армянской истории. 20 февраля 1988 года — пора единства армянского народа, его решимости и национального пробуждения.

На мирные и законные шаги нашего народа Азербайджан ответил организованными в Сумгаите и других местах погромами. В эти дни уже стало ясно, что народ Арцаха осуждён на физическое истребление или на победу.

Нам была навязана война. Развязавшие войну были уверены, что имеют большое преимущество и, уничтожив Армян и опустошив Арцах, закроют Карабахский вопрос быстро и навсегда. С расстояния трёх десятилетий сегодня уже можем уверенно утверждать, что Карабахское движение спасло сотни тысяч жизней.

Армяне Арцаха, имея в тылу помощь всемирного армянства, смогли с честью выйти из этого тяжёлого испытания. Сегодня называющие нас врагами в чём только нас ни обвиняют, но единственная вина народа Арцаха в том, что он не был побеждён и не был истреблён в этой войне.

Дорогие соотечественники,

Карабахское движение на определённом этапе истории должно было видоизмениться. С провозглашением государственности движение не угасло, а стало государственной политикой. Венцом общенародного порыва и пробуждения стали наши два армянских государства.

Мы празднуем 30-ую годовщину Карабахского движения, слыша ту же браваду, те же угрозы, что и 30 лет назад. 30 лет продолжается политика армянофобии. Кажется, что ничего не изменилось. Однако мы изменились. Уже 30 лет скинувший азербайджанское иго свободный Арцах развивается ускоренными темпами, и экономически, и политически, и культурно.

В нашем общественном сознании есть, возможно, оправданное восприятие, что сделанного недостаточно. Следовательно, мы должны постоянно повышать планку наших требований и ожиданий.

Как народу и государству нам ещё многое предстоит сделать. Есть громадные дела во всех сферах, но то, что мы вместе делали в течение прошедших 30 лет, подчас, в труднейших условиях, действительно не мало. Очевидно, что это, быть может, самое важное тридцатилетие армянской истории за последние века. Мы сделаем несравненно больше, и снова будем считать, что этого мало.

Свобода не имеет оправдания, и свобода не имеет альтернативы. В Республиках Армении и Арцах мы строим современные и демократические государства. Мы безусловно уважаем основополагающие права человека, поскольку для всего армянского народа свобода и человеческое достоинство — абсолютные ценности.

Да здравствует Республика Армения!

Да здравствует рождённая Карабахским движением Республика Арцах!

Да здравствуют передовые бойцы Карабахского движения!

Пресс-служба Президента Армении