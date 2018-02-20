«Почему европейские чиновники не посещают Арцах?»: 16 членов Европарламента направили запрос Федерике Могерини

Брюссель, 19 февраля 2018г. Европейский офис Ай Дата АРФД приветствует инициативу 16 депутатов Европейского парламента во главе с депутатом от Дании Андерсом Примдалом Вистисеном. Европейские парламентарии направили запрос в Европейскую комиссию и Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, требуя объяснений, почему специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии, а также другие европейские официальные лица никогда не посещают Арцах, хотя у них есть для этого все законные основания.

Депутаты также поинтересовались, насколько Верховный представитель ЕС учитывает мнение народа Арцаха, так как они решительны в деле мирного урегулирования.

Несмотря на то обстоятельство, что в международном праве нет оснований для создания Азербайджаном так называемого «черного списка», он является исключительно инструментом для шантажа — с целью предотвращения визитов в Арцах, в особенности западных политических и общественных деятелей. В своей политике по абсолютной изоляции народа Арцаха правительство Азербайджана использует все возможные средства, пытаясь препятствовать участию международных организаций, особенно в процессах демократии, образования и экономического развития Арцаха.

«Конечно, Минская Группа ОБСЕ является единственным официальным посредником, которого конфликтующие стороны принимают. Тем не менее, в качестве soft power Евросоюз может и должен сделать больше, чтобы способствовать мирному процессу в Арцахе», — отметил председатель Европейский офиса Ай Дата АРФД Гаспар Карапетян.

Он также добавил: «Приятно видеть, как Евросоюз реализует гуманитарные и образовательные программы в других конфликтующих зонах региона, таких, как Южная Осетия и Абхазия. Однако у нас до сих пор нет объяснений, почему ЕС не сделал этого в Арцахе или прислушался к голосу арцахцев».

«Тот факт, что из всех политических групп такое количество депутатов Европарламента подняли эти вопросы, свидетельствует о том, что европейские законодатели сейчас лучше осведомлены о нынешней социально-экономической изоляции народа Арцаха и начали ставить под вопрос пассивное отношение ЕС. Эти вопросы также являются важными, чтобы понять, почему официальные лица ЕС избегают посещения Нагорного Карабаха, несмотря на то обстоятельство, что это лучший способ получить информацию из первоисточника», – отметил председатель Европейский офиса Ай Дата АРФД.

Европейский офиса Ай Дата АРФД проследит за тем, какой будет реакция Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, которая ожидается, максимум, через шесть недель.

Ссылка на письменный запрос – ЗДЕСЬ.

Европейский офис Ай Дата АРФД