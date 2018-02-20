Рекс Тиллерсон: США изучают возможность введения новых санкций против России

Голос Америки. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отверг обвинения в том, что администрация президента Дональда Трампа не хочет вводить новые санкции против России, как того требует закон, принятый Конгрессом летом прошлого года.

«Вводили и вводим, – заявил Тиллерсон в интервью программе «60 минут» на канале CBS. – Мы предприняли шаги, которые уже предотвратили ряд российских военных продаж в результате этого закона, и мы оцениваем возможности введения дополнительных санкций против отдельных лиц».

Госсекретарь не стал вдаваться в детали.

Ранее в этом месяце министр финансов Стивен Мнучин заявил, что администрация Трампа «активно работает» над введением санкций против России в связи с ее вмешательством на выборах в США в 2016 году.

«Мы активно работаем над санкциями в отношении России по итогам секретного брифинга», – заявил Мнучин на слушаниях в комитете Сената по финансам, посвященным президентскому проекту бюджета на 2019 год.

Демократы неоднократно критиковали министра за отказ администрации воспользоваться законом, принятым подавляющим большинством представителей обеих партий, который дает министерству финансов новые полномочия по введению санкций против России.

«Я могу заверить вас, что эти санкции появятся, – сказал Мнучин. – Мы работаем над ними прямо сейчас».

Администрация Дональда Трампа не ввела никаких санкций против России 29 января, когда она получила такую возможность в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки путем санкций.

Закон, разработанный в Конгрессе с явной целью наказать Россию за вмешательство на выборах, также требовал, чтобы министерство финансов представило Конгрессу список влиятельных и богатых россиян, близких к Владимиру Путину, с расчетом на то, что окружение российского президента станет объектом для санкций. Министерство также должно было составить секретную, более подробную версию списка олигархов.

В интервью CBS Тиллерсон также рассказал о его личных отношениях с президентом России Владимиром Путиным, которые завязались, когда Тиллерсон был главой компании Exxon-Mobile – крупной американской нефтегазовой компании, участвующей в многочисленных проектах в России.

«Мои отношения с президентом Путиным охватывают уже 18 лет, – сказал Тиллерсон. – Они всегда определялись тем, что я могу сделать, чтобы добиться успеха для моих акционеров, и тем, как Россия может добиться успеха».

В своем новом качестве государственного секретаря Тиллерсон встречался с Путиным в апреле прошлого года. Тогда он заявил российскому лидеру, что отношения между США и Россией находятся на «низком уровне», и подчеркнул необходимость улучшения связей.

Но теперь Тиллерсон говорит, что тот официальный визит отличался от предыдущих.

«Он отличался, и мне нужно было все очень внимательно продумать, – сказал он. – Я тогда сказал ему: “Господин президент, перед вами тот же самый человек, но в другом качестве”».

«Динамика изменилась, потому что обсуждаемые вопросы были другими, – продолжил госсекретарь. – Я сказал ему, что теперь представляю американский народ, и, думаю, было важно сказать это с самого начала. И он ясно понял это».

Последующие месяцы показали, что отношения заметно изменились. С Тиллерсоном на посту госсекретаря США обвиняют Россию в нарушении соглашений о контроле над ядерными вооружениями, в обходе санкций против Северной Кореи, в том, что Москва позволяет сирийскому президенту Башару Асаду использовать химическое оружие на основе хлора против мирного населения.

Тиллерсона спросили, считает ли он, что Путин принимает во внимание его предупреждения, на что глава американской дипломатии ответил: «Я не знаю. Увидим, обеспокоен он этим или нет».

За последние 30 дней в Сирии имели место шесть предполагаемых атак с использованием хлора.

Комментируя предполагаемые атаки с хлором, Тиллерсон сказал, что США «критикуют Россию, потому что Россия несет, на наш взгляд, особую ответственность, поскольку они взяли обязательства по уничтожению химического оружия и должны были убедиться, что такого оружия не осталось».

Отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность новых военных действий против Сирии в ответ на газовые атаки с применением хлора, Тиллерсон сказал, что США занимают твердую позицию.

«Как и в апреле прошлого года, мы серьезны в своих требованиях о том, что применение химического оружия в любом конфликте не должно считаться правомерным или нормальным», – сказал он.

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