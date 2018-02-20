Арам Саргсян – о Карабахском движении и ошибках

«Карабахское движение составляет самую основную часть моей сознательной жизни. Я не знаю, чему я больше радовался, победам там или рождению моих детей. Движение стало частью моей семьи, и я действительно люблю это движение. Когда я говорю об этой теме, я становлюсь моложе», – сказал в беседе с Aravot.am депутат фракции «Елк», лидер партии «Республика» Арам Саргсян.

Он подчеркнул, что мы были первыми в Советском союзе, кто начал такой процесс, начали осторожно, но с большей долей рассудительности. «Мы начали со смены первых лиц, совершенствуя, но принимая правильные решения, по возможности избегая возможных жертв, и достигли независимости, с собственным флагом, гербом, конституцией, независимым Арцахом, освобожденными и защищенными границами. У нас были и недостатки в экономике, мы могли жить лучше, поспешили с приватизацией, могли бы осуществить ее медленнее, но стояла политическая задача, нам надо было показать миру, что у нас есть прогресс, и нам нужна поддержка.

Так что, эти ошибки имели также и свои объективные мотивы, и я никого не виню в тех ошибках, кто работал в то время. Я с уверенностью могу заявить, что каждый государственный служащий в то время стремился работать на благо страны, пытался остаться в истории своими хорошими делами, порой очень рискованными, а иногда экспериментируя впервые. У любого опыта бывают также и неудачи, что я считаю вполне естественным. Я думаю, что мы должны решить одну задачу, это провести в нашей стране свободные, справедливые демократические выборы. Как только мы сумеем их организовать, мы сразу же обгоним все государства и страны региона».

Арам Саргсян описал атмосферу того времени следующим образом: «В то время была литература, книги по истории Армении, которые мы читали, над которыми размышляли и восхищались. Да, мы были определенной частичкой Советского государства, но у нас не было независимого министерства иностранных дел, главы самостоятельной страны, все это находилось в подчинении Москвы. Мы знали, что был Геноцид, мы приходили в Цицернакаберд, и считали это для себя обязательным – быть там и воздать долг памяти, выражая таким способом наш протест, и оказалось, что мы можем выразить этот свой протест, выйти на улицы для протеста, Это было чувство неописуемой свободы, полное исчезновение страха.

Было желание и стремление посвятить жизнь нашей родине, многочисленные примеры чего мы видели во время Арцахской войны. Шесть тысяч погибших и 11 000 раненых были сливками нашей нации, что обеспечило сегодняшнюю Армению и благодаря кому мы сегодня мы, в каком-то смысле, стоим перед соседями с открытым лицом и в позе, полной достоинства. Мы сами сумели защитить себя и самим распоряжаться всем, чего мы достигли».

Арам Саргсян указал, что не был членом АОД, но был ее частичкой, руководствовался их распоряжениями, он считает, что они проделали очень серьезную работу и внесли серьезный вклад в процесс становления страны.