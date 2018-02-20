В Тбилиси торжественно отметили 149-летие Ованеса Туманяна

19 февраля в Тбилиси, при участии сотрудников посольства Армении в Грузии, с большим торжеством было отмечено 149-летие со дня рождения армянского писателя Ованеса Туманяна.

Мероприятия начались с Тбилисского Пантеона армянских писателей и общественных деятелей «Ходживанк», где к могиле Туманяна были возложены цветы, и настоятель армянской епархии Грузии епископ Вазген Мирзаханян отслужил молебен. Затем, согласно традиции дарения книг, начало которой было положено поэтессой Анаит Бостанджян, всем присутствовавшим на праздновании были подарены книги.

Мероприятия продолжались в научно-культурном центре – «Доме Ованеса Туманяна» в Тбилиси, где в торжественной обстановке открылся кукольный театр. Кукольное представление, по мотивам произведения Ованеса Туманяна «Пес и кот» было поставлено силами коллективов Дома-музея и Тбилисского Государственного драматического театра имени Петроса Адамяна.

В конце представления настоятель армянской епархии Грузии епископ Вазген Мирзаханян в своей речи подчеркнул роль культуры, добавив, что создание кукольного театра внесет новый оттенок в культурную жизнь тбилисских армян.

В сообщении пресс-службы Посольства Армении в Грузии отмечается, что посольство Армении в Грузии поблагодарило авторов инициативы и подчеркнуло важность сохранения армянской культуры за пределами родины.