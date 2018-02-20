Взрыв в Ереване на улице Врацакан

Сегодня ранним утром, в 05:11 по местному времени в Ереване произошел сильный взрыв. В министерство по чрезвычайным ситуациям Армении поступил сигнал о том, что взрыв прогремел в одной из квартир в 4-м подъезде дома по улице Врацакан-10. На место происшествия выехали два боевых расчета.

Спасатели выяснили, что в результате взрыва в одной из квартир в четвертом подъезде указанного дома полностью обрушились перегородки и балкон.

Повреждены окна квартир на 2-м, 3-м и 4-м этажах.

Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 14 граждан.

Были повреждены десять припаркованных во дворе автомашин.