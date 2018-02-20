Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 14:23 | Февраль 20 2018
14:23 | Февраль 20 2018

Взрыв в Ереване на улице Врацакан

Взрыв в Ереване на улице Врацакан

Сегодня ранним утром, в 05:11 по местному времени в Ереване произошел сильный взрыв. В министерство по чрезвычайным ситуациям Армении поступил сигнал о том, что взрыв прогремел в одной из квартир в 4-м подъезде дома по улице Врацакан-10. На место происшествия выехали два боевых расчета.

Спасатели выяснили, что в результате взрыва в одной из квартир в четвертом подъезде указанного дома полностью обрушились перегородки и балкон.

Повреждены окна квартир на 2-м, 3-м и 4-м этажах.

Жертв и пострадавших нет. Спасатели эвакуировали 14 граждан.
Были повреждены десять припаркованных во дворе автомашин.

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Рубрики: Происшествия, Столица

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