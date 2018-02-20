Европейский эпилог Балканского вопроса и его армянское измерение

Чрезвычайно важный и успешный государственный визит президента принявшей на шесть месяцев председательство в Европейском Союзе, новоиспеченного члена ЕС Болгарии Румена Радева в Армению создал повод для переосмысления не только армяно-болгарских отношений, которые в определенной мере напоминают совместный боевой путь, но и места и значения Армении для Европейской политики и наоборот.

Особенно примечательно, что визит совпал с накалившейся дискуссией в Европе вокруг евроинтеграции Западных Балкан. 6-го февраля Верховный комиссар ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС подготовил широкомасштабную программу нового расширения в направлении Западных Балкан – шести стран, которые пока не являются членами ЕС. Это Сербия, Черногория, Косово, Босния и Герцеговина, Македония и Албания. Она также сказала, что в 2025г объединенная Европа может принять в свой состав одного из этой шестерки, и «это должно стать поворотным моментом, решением в интересах будущего Европы».

Не секрет, что это самый чувствительный регион Европу, который веками был для нее «пороховой бочкой в подбрюшье» и ареной перманентного столкновения оставшихся в прошлом империй, где после двух Балканских войн один выстрел из пистолета разжег Первую мировую войну. А что произошло после и в результате распада СССР и Югославии – очевидцами этого было и наше поколение.

Визит Румена Радева совпал также с накалившейся в Европе дискуссией по другому очень важному вопросу – это отношения с Россией. Той Россией, которая не скрывает своих замыслов положить конец мировому порядку, сложившемуся по итогам Второй мировой и Холодной войн, той Россией, которая уже развязала Первую мировую гибридную войну и мобилизовала все свои ресурсы для достижения своих «победных» целей.

А о чем дискутируют в Европе? Прежде всего, они спорят, является ли 2025г реалистичным сроком, когда Балканская шестерка выполнит свою «домашнюю работу» и будет готова вступить в Европейский Союз или нет. Нужно признать, что Европа на этот раз приятно удивила, наметив в вопросе стратегической важности довольно долгосрочный «горизонт», что на фоне сформировавшейся после распада СССР «традиции», когда логика политических решений не столько политическая и стратегическая, а бюрократическая и бухгалтерская, нужно квалифицировать как «шаг вперед», заимствовав для таких случаев европейский политический лексикон, и в то же время, поистине воздать должное Брюсселю и ряду национальных правительств, в первую очередь – Берлину и Вене. Однако, есть и возражающие, которые считают это «нереалистичным», а разговоры, следовательно, о европейском будущем Балканской шестерки – несвоевременными, а то и – бессмысленными.

Но что они предлагают? И какое отношение ко всему этому имеем мы – Армения и армяне?

Всего в 400 км от сердца Европы – Вены – расположено находящаееся в Европе, но формально оставшееся вне политической Европы и НАТО самое проблемное государство – Босния и Герцеговина, а лидер Балканской шестерки и ее «камертон» — Сербия – граничит с уже вступившими ЕС Хорватией, Венгрией, Румынией и Болгарией, которые являются также членами НАТО, как и Черногория, недавно вступившая в Альянс. Членом НАТО является также взявшая курс на радикальные реформы Албания. А подвешенными, в Европе, но пока «вне» ее пребывают отметившая на днях свое 10-летие Республика Косово и Македония.

Исторически предопределено, что политическая Европа придет заполнить Европу географическую в одну цивилизационно-политическую общность. Во всяком случае, с 1945г это именно так и происходит, и что это так – показали также процессы после распада СССР, уже в восточной части Европы, которая в настоящее время уже считается Центральной, а Восточная – это уже мы – постсоветские европейские государства, в том числе и мы, Армения.

Но очевидно, что это дело не одного дня и не одного года, процесс поэтапный, обусловленный политическими трансформациями стратегического значения. Ясно также, что пока Балканский вопрос не доведен до своего логического завершения в своем «подбрюшье», имея на Востоке экзистенциальную угрозу этому всему в лице России, а также периодически отвергающую, презирающую и оскверняющую это все Турцию, вряд ли ресурса и воли Европы хватит, чтобы вплотную приблизиться к решению вопросов европейских соседей на своем географическом Востоке, как бы это ни вызывало озабоченности и разочарования в Тбилиси, Киеве и Кишиневе, а в Ереване рассматривалось как перспектива неясного будущего.

Это вызов, это непреодоленный вызов, который сопровождает и еще будет сопровождать нас в предстоящие годы. Он сопровождает и будет сопровождать также и председательствующую в ЕС Болгарию, которая обречена оставаться периферией политической Европы, пока вопрос европеизации Западных Балкан не решен.

Имея по соседству становящуюся все более непредсказуемую Турцию, сгорбившуюся под грузом проблем Грецию, пребывающих в неопределенности Сербию и Македонию, а не севере – имеющую аналогичные внутренние проблемы Румынию и имея выход к Черному морю, безопасность которого объявлена стратегическим приоритетом НАТО, София, тем не менее, пользуясь «зонтиком» 5-ой статьи Североатлантического договора, не только уверенно смотрит вперед, предлагая амбициозную повестку для полугодия своего председательства в ЕС, но и демонстрирует просто историческую дальновидность. Свидетельством тому – достойная политика, которую ведет Болгария в отношении своих соседей, стремясь урегулировать застарелые исторические споры и недоразумения, нормализовать отношения с Сербией, Грецией и особенно с Македонией, где говорят почти на одном и том же языке, но язык называется македонским. С другой стороны – осмотрительность, добрая воля, а в случае необходимости – жесткость, когда дело касается Турции, которая за последние годы предпринимала неоднократные попытки вмешаться во внутренние дела Болгарии.

И Болгария, будучи наверно самой заинтересованной страной в вопросе евроинтеграции Балканской шестерки, усматривает в этом также возможность придать целостность своему историческому шансу. В этом смысле, государственный визит президента Болгарии в Армению демонстрирует готовность Софии по мере возможностей сформировать, обрисовать контуры собственной кавказской политики, в которой очень важная роль предоставлена Армении. А та сердечная атмосфера, которая сопровождала государственный визит в эти дни – лучшее свидетельство тому, что Ереван и София многое воспринимают и понимают друг друга даже «без слов».

Но и Еревану должно быть ясно, что Армения и Грузия, с противоположной стороны, также должны сформировать и обрисовать контуры уже собственной Балканской политики, будучи самыми заинтересованными в том, чтобы Балканская шестерка как можно раньше стала составной частью объединенной Европы, поскольку лишь после этого «руки» политической Европы дойдут до нас. В этом смысле, как мы видим, Болгария готова стать площадкой для Балканской политики Армении, а также Грузии. Это придает новое измерение не только двусторонним отношениям Армения-Болгария, но и отношениям Армения-ЕС, а также вырисовывает контуры чрезвычайно важного направления для внешней политики Армении.

… 30 лет назад в этот день, 20-го февраля 1988г СССР поверг в шок первый многотысячный митинг в Ереване. Провидением было дано, чтобы этот день положил начало и крушению Империи зла, и независимости республик Армении и Арцаха. Однако, смысл этого дня и пути, который мы прошли после этого, мы можем считать воспринятым, оцененным и реализованным, когда будут преодолены угрозы, идущие от больших и малых, белых и черных орд, когда Армения, Арцах и наш регион – Юго-Восточная Европа – также станут частью политической Европы. А до этого нужно работать, бороться и защищаться, имея перед глазами длящийся более века Балканский вопрос, свидетелем Европейского эпилога которого мы станем в исторически ближайшее время.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

20.02.2018г