Более 700 человек задержаны в Турции за критику в отношении вторжения в Сирию

Deutsche Welle. За месяц с начала военной операции против курдов в районе Африна на севере Сирии правоохранительные органы Турции задержали 786 человек по подозрению в пропаганде терроризма. Из них 587 человек были задержаны за критические высказывания в адрес турецких властей в соцсетях, остальные — за участие в протестных акциях. Об этом сообщило в понедельник, 19 февраля, министерство внутренних дел Турции.

По данным Анатолийского агентства новостей, перед задержаниями полиция собирала информацию о подозреваемых в социальных сетях. Было изучено 1,3 тысячи аккаунтов, после чего уголовные дела возбудили против 392 человек.

Расследование в отношении критиков

Турция начала наступление на позиции курдских военизированных формирований на севере Сирии 20 января. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, операция «Оливковая ветвь» позволит «покончить» c Курдской рабочей партией, которую Анкара считает террористической организацией, а также со связанными с ней «Отрядами народной самообороны» (YPG).

Среди задержанных критиков операции в районе Африна — известные турецкие журналисты и активисты. В отношении них ведется расследование по подозрению в пропаганде терроризма. Расследование также начато в отношении депутата прокурдской оппозиционной Партии демократии народов.

Фото — Deutsche Welle