«Российское расследование» снова в центре внимания в Вашингтоне

Голос Америки. Расследование действий России вновь оказалось в центре внимания в Вашингтоне после того как спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в организации масштабной кампании троллинга в социальных сетях, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить демократа Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году. Президент Трамп опубликовал серию твитов, в которых заявил, что расследование полностью оправдало его, но демократы и другие с этим решительно не согласны.

Обвинения, выдвинутые Министерством юстиции, придают юридический вес многочисленным заявлениям о действиях россиян в преддверии выборов 2016 года, в ходе выборов и после их завершения), с которыми выступали комитеты Конгресса, а также американское разведсообщество.

«Ответчиков обвиняют в том, что они вели информационную войну против США, как они ее называли, с заявленной целью распространения недоверия к кандидатам и политической системе в целом», – подчеркивает замглавы Минюста Род Розенстайн.

Президент Трамп воспользовался этой ситуацией, интерпретировав обвинения как повод прекратить расследование о возможном сговоре со стороны некоторых сотрудников его штаба.

Он написал: «Если цель России состояла в том, чтобы посеять разногласия, дестабилизацию и хаос в США, то, учитывая все эти слушания в Конгрессе, расследования и межпартийную ненависть, их успехи превзошли их самые смелые мечты. Они надрывают животы от смеха в Москве. Поумней, Америка!»

«Есть две группы, породившие еще больший хаос, чем русские, – заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. – Это демократы и основные СМИ».

Трамп также возложил вину на своего предшественника, заявив, что Барак Обама «был президентом, знал об угрозе и ничего не делал» и что «выдумка заключалась в том, что предвыборный штаб Трампа вступал в сговор с Россией, чего он никогда этого не делал!»

Демократы решительно возражают

«Из того, что в этом обвинительном заключении нет упоминания о сговоре или о сознательном участии американцев, не следует, что этого не будет в следующем обвинительном заключении», – подчеркивает сенатор Ричард Блюменталь. .

«Работа Боба Мюллера состоит в том, чтобы найти, какие законы были нарушены, и кто должен в результате отправиться в тюрьму», – отмечает конгрессмен Адам Шифф. – Планка не должна быть настолько низкой, что все считается нормальным, если за это не садят в тюрьму.

Расследование, руководимое Мюллером, далеко от завершения, и демократы утверждают, что на многие вопросы, которые могут иметь важные правовые последствия, еще предстоит получить ответ.

«Не была ли ситуация, когда русские оказывали предвыборному штабу помощь в неденежной форме, нарушением каких-либо законов о финансировании кампании? Нарушало ли это законы о запрете иностранного вмешательства в наши выборы? Вступали ли с ними в сговор американские субъекты? Делались ли в ходе расследования ложные заявления правоохранительным органам?» – эти вопросы задает Адам Шифф.

Правда, обвинительные заключения как будто не произвели впечатления на российские власти. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал их «трепотней».

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