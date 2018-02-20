Армен Саргсян в Арцахе не встретился с оппозиционерами

На кандидата от РПА не в обиде, но хотели бы побеседовать с ним

В прошлые выходные кандидат в президенты от РПА Армен Саргсян побывал в Республике Арцах. Как он сам заявил на встрече с президентом РА Сержем Саргсяном, для того, чтобы принять предложение о выдвижении своей кандидатуры на пост четвертого президента республики или отказаться от него нужно провести встречи, как в Армении, так и в Арцахе. Поехал и встретился. Обсудили, естественно, в основном вопросы, связанные с урегулированием арцахского конфликта. Об этом в беседе с журналистами сообщил спикер президента Арцаха Давид Бабаян. Официальный Степанакерт сообщил также, что считает положительным выдвижение Армена Саргсяна, и в случае избрания он может внести положительных вклад в арцахское урегулирование.

Однако, достойно внимания то, что в Арцахе Армен Саргсян встретился исключительно с представителями кругов власти. На встрече присутствовали глава партии «Свободная Родина», госминистр Араик Арутюнян, председатель демократической партии Арцаха, спикер парламента Ашот Гулян и руководитель арцахской структуры АРФ Дашнакцутюн Давид Ишханян – депутаты провластных парламентских фракций. Присутствовали также глава Арцахской Епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, командующий АО Левон Мнацаканян, секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян. Встреча проходила у президента Республики Арцах Бако Саакяна. Среди приглашенных на эту встречу не было представителей оппозиционных сил – главы партии «Национальное возрождение» Айка Ханумяна и председателя партии «Движение-88» Эдуарда Агабекяна.

В беседе с «Аравот» Айк Ханумян отметил, что ему неизвестна причина, по которой их не пригласили на встречу с кандидатом от РПА. «Полагаю, это решал не Армен Саргсян, а администрация президента Арцаха», — отметил он. Естественно, господину Ханумяну было бы интересно узнать, что думает Армен Саргсян, и какая у него позиция по всем пунктам переговорного процесса. Возможно, подходы Армена Саргсяна в каких-то акцентах различны с позицией официального Еревана и Степанакерта? Ответа на этот вопрос Айк Ханумян не знает. Но за закрытыми дверями хотел бы услышать то, что думает Армен Саргсян от самого Армена Саргсяна: «Он придерживается мнения, и самое главное это то, что вопрос должен быть урегулирован мирным путем и на основе уважения права Арцаха на самоопределение»,- это ответ пресс-секретаря президента на наш вопрос о видении Армена Саргсяна в арцахском урегулировании. На вопрос о наличии других предложений у Саргсяна, Давид Бабаян посоветовал спросить об этом его.

В беседе с «Аравот» пресс-секретарь президента Арцаха, отвечая на вопрос, почему оппозиционные депутаты не были приглашены на встречу с Арменом Саргсяном ответил, что не они организовывали встречу. «Армен Саргсян сказал, что проведет встречи с руководством Арцаха. Следовательно, вопрос не к нам. Если бы в Арцахе были запланированы и другие встречи, то, наверное, встретился бы. Он приехал всего на один день, побывал во многих местах. Ему, по всех вероятности, нужно было посмотреть ход развития в Арцахе. Не было поставлено задачи провести встречу с представителями партий или политических сил». Давид Бабаян отметил, что на встрече с Арменом Саргсяном присутствовал также секретарь Совета безопасности Арцаха Виталий Баласанян, напомнив, что он представляет политическую силу «Движение -88». Однако стоит напомнить, что Баласанян на выборах в 2015 году возглавлял список партии, но ее членом не был.

Те не менее, в организованной встрече с Арменом Саргсяном принимали участие и депутаты тоже, мы поинтересовались, почему среди них не было и оппозиционеров тоже, Давид Бабаян ответил: «А это так важно? Если вы думаете, что мы намеренно скрывали кого-то, то ошибаетесь. Мы не ведем подобную политику. Если было бы желание встретиться с какой-либо из политических сил Арцаха, то официальный Степанакерт не стал бы этому препятствовать. Вам известно, что когда президент Арцаха посещает наш тот или иной район, то вместе ним всегда едут и оппозиционные депутаты. То есть, неприемлемо искать здесь темные стороны».

Секретарь фракции «Движение-88», депутат парламента Арцаха Гагик Бахунц в беседе с «Аравот», комментируя встречи Армена Саргсяна в Степанакерте, отметил: «Поскольку избирается президент РА, мнение населения Арцаха с правовой точки зрения вообще не важно. В этом смысле, возможно, он не стал проводить встречи с оппозицией или населением. Избирается президент РА, он будет сотрудничать с руководством Арцаха, вот с ними и счел нужным встретиться. Возможно, наши личные отношения с ним более теплые, чем с представителями власти, это иной вопрос. Но он встретился с руководством Арцаха, нужно довольствоваться этим, это его право. Армен Саргсян не имеет никаких обязательств перед населением Арцаха, как будущий президент, или, как кандидат в президенты. Я не очень критично отношусь к этому, но думаю, вопрос поставлен правильно: а может, для составления полной картины нужно было и с нами тоже встретиться?».

Гагик Бахунц не захотел вдаваться в подробности своих отношений с Арменом Саргсяном: «В данный момент это не так уж и важно». Не захотел также рассказать какую-нибудь интересную историю, связанную с Арменом Саргсяном. Мы поинтересовались, известна ли ему позиция Армена Саргсяна по арцахскому урегулированию, возможно, у него есть новый взгляд, новые предложения: «Я не знаком с подходами, озвученными им в последние десять лет, полагаю, его мнение совпадает с позицией властей. Подобное предложение со стороны РПА Армену Саргсяну означает, что в арцахском вопросе мнения совпадают. Не представляю, чтобы РПА предложила бы кандидата, у которого другое мнение».

Мы поинтересовались, может ли положение, которое занимает Армен Саргсян, его связи помочь в урегулировании конфликта. Гагик Бахунц сказал, что он рассматривает назначение-избрание Армена Саргсяна в качестве противовеса пророссийскому деятелю Карену Карапетяну: «Хоть и со слабыми полномочиями, но Армен Саргсян, полагаю, будет балансировать направление во внешней политике Армении. Это давно нужно было сделать. Это возможность использовать положительное отношение Запада к нам и к РФ».

Нам вчера не удалось получить комментарии из офиса Армена Саргсяна о том, почему оппозиционных депутатов не пригласили на встречу. На наши телефонные звонки так и не ответили.

Нелли ГРИГОРЯН

Газета «Аравот»

15.02.2018г