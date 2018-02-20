«Я благодарен своему отцу за знакомство с Кшиштофом»

Интервью с Эльжбетой Пендерецкой

– Госпожа Пендерецкая, вы не только являетесь супругой классика европейской музыки – Кшиштофа Пендерецкого, но и известны как президент польского Бетховенского общества, являетесь организатором ряда национальный и международных фестивалей. Не трудно ли вам уже более пятидесяти лет находится рядом с таким гением?

– Нет, не трудно. Тем более, что у моего мужа – прекрасные черты характера, в том числе и большое чувство юмора. Кшиштоф очень предан семье. Единственное, что мешает ему работать, это музыка (улыбается). Мы постоянно слушаем музыку Брамса, Чайковского, Монтеверди, Рахманинова и особенно Шостаковича. При этом, мой муж много раз руководил концертами произведений Шостаковича. Отмечу, что музыку 20-21 веков мы дома почти не слушаем (улыбается).

– Вы не музыкант по профессии, как и ваш отец, который на протяжении многих лет был концертмейстером группы виолончелистов краковского филармонического оркестра, но…

– Я по профессии физик, но выросла в музыкальной среде. Действительно, мой отец по первой профессии был юристом, но в первую очередь считал себя музыкантом. Он был также профессором Краковской музыкальной академии, я благодарен ему, поскольку через него я познакомилась с Кшиштофом.

– Помните ли вашу первую музыкальную инициативу?

– Конечно, недалеко от Кракова, в красивом местечке есть здание 18-го века, где с мужем, начиная с 1980-го года, проводили музыкальные фестивали. Мы мечтали превратить их в международные. Спустя некоторое время Европейский музыкальный институт, который назван в честь Пендерецкого, представил эту идею в министерство культуры и получил согласие. В первое время приглашали музыкантов из СССР, потом география стала шире.

– Из армянских музыкантов на основанном вами фестивале принимал участие лишь художественный руководитель и главный дирижер Государственного филармонического оркестра Армении Сергей Смбатян…

– На фестиваль, запланированный в ноябре мы пригласили не только Сергея Смбатяна, но и художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра Армении Эдуарда Топчяна. Именно в ноябре Кшиштофу исполнится 85 лет. Дирижеры из Армении будут руководить его симфонии.

– Говорят, Сальвадор Дали был впечатлен музыкой Пендерецкого и создал серию картин…

– Да, это действительно так. Мы несколько раз бывали дома у Дали. Мы за годы своей деятельности познакомились и с другими гениями 20 века, в том числе и со Стравинским, Шагалом, Пикассо и другими. Есть незабываемые воспоминания, связанные с Ростроповичем, с семьей которого мы знакомы несколько десятилетий. Помню, когда я была еще маленькой девочкой, уже известный виолончелист приехал с гастролями в Краков…

Я помню также, когда Ростропович уехал из СССР, мы с мужем присутствовали на его первом сольном концерте в Нью-Йорке. Он был великим музыкантом и гуманистом. Он был не только нашим другом, но и другом всех музыкантов. Я помню также, что мой муж, когда в 1959 году впервые победил в национальном конкурсе композиторов, получил 150 долларов. В те годы это была огромная сумма, и он позволил себе на недельку поехать в Италию и другие европейские страны, где и познакомился с перечисленными известными деятелям искусства.

– Во время гастролей вы встречаетесь с первыми лицами разных стран. Говорят, среди них тоже есть ваши друзья…

– Действительно, это так. В случае с Арменией это четвертый приезд Кшиштофа, концерты проходят под патронажем первой леди, и это уже признак дружбы.

Беседу вел Самвел Даниелян

На главном фото – Эльжбета Пендерецкая с мужем

Газета «Аравот»

14.02.2018г